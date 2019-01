El nuevo Tenerife, a seguir ilusionando ante el Málaga

El CD Tenerife tiene la oportunidad de refrendar esta noche, a partir de las 19.30 horas, ante el potente Málaga CF la mejoría mostrada hace una semana ante el Nàstic, donde los nuevos refuerzos Uros Racic y Borja Lasso le cambiaron la cara por completo al representativo.

Como bien dijo José Luis Oltra en la conferencia de prensa del pasado jueves, no será él quien le quite la ilusión a la afición tinerfeña tras disfrutar, después de mucho tiempo, del partido más completo en lo que va de curso del equipo de sus amores. Las apariciones estelares de Racic en el mediocentro acompañando a Milla, y de Borja Lasso en la mediapunta, dejó boquiabierto hasta al más escéptico aficionado del Tete. Pero el Málaga no es el Nàstic, y cada partido es diferente al anterior, por lo que hay que refrendar ante la mejor plantilla de la categoría que este Tenerife ilusiona.

José Luis Oltra tiene la intención de repetir el mismo once después de mucho tiempo. El equipo funcionó a las mil maravillas, salvo algún despiste en defensa, y como bien dijo a lo largo de la semana, “lo que funciona no se toca”. Por tanto, lo más normal es que jugadores titulares, antes de la llegada de los refuerzos, Iker Undabarrena, José Naranjo o Nano esperen su oportunidad desde el banquillo. Oltra no podrá contar para este vital partido ante el Málaga con los lesionados Aitor Sanz, Samuel Camille y Mauro Dos Santos, que aún no ha podido debutar con los blanquiazules.

Más complicado lo tienen los descartes del entrenador valenciano para este partido, y para el resto del curso, como son Tyronne del Pino y Joao Rodríguez. El grancanario y el colombiano tienen las horas contadas en el representativo. Antes del cierre del mercado, el 31 de enero, ambos futbolistas tendrán nuevos destinos donde demostrar sus condiciones.

El Málaga llega a Tenerife en el segundo puesto de LaLiga 1/2/3. Una plantilla hecha para recuperar la categoría perdida el curso pasado. Juan Ramón López Muñiz para este partido recupera al delantero argentino Gustavo Blanco Leschuk, recuperado de una luxación de clavícula, y al centrocampista Javier Ontiveros, que se perdió los últimos tres por un esguince de rodilla. Quien no viajará a la Isla será el exjugador blanquiazul Álex Mula, al que todavía le falta coger el nivel de sus compañeros tras permanecer cuatro meses en el dique seco por una lesión en el menisco.

Que nadie le quite la ilusión a una afición que el pasado domingo se frotó los ojos con el nuevo Tenerife.

Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto Jiménez, Héctor Hernández; Luis Milla, Uros Racic; Suso Santana, Borja Lasso, Paco Montañés; y Malbasic.

Málaga: Munir; Cifu, Lombán, Pau Torres, Ricca; Adrián, Keidi Bare, N’Diaye, Renato Santos; Harper y Gustavo Blanco.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 19.30.