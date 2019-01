Gustavo Pérez (CC): “El pacto, al menos con Luisi, marcha bien”

El posible fichaje del concejal del Partido Popular, Juan Delgado, por Coalición Canaria, ha abierto una nueva grieta en el pacto de gobierno que el PP y CC mantienen en el Ayuntamiento de Güímar, tanto que incluso se ha llegado a hablar de ruptura antes de la cita electoral.

Sin embargo, Gustavo Pérez, el primer teniente alcalde y candidato nacionalista a la Alcaldia en las elecciones del 26 de mayo, afirma que “el pacto, con Luisi, va muy bien, otra cosa es que tenga que hacerle caso a las palabras de Vitito -Víctor González, asesor de la alcaldesa-, porque hoy dice una cosa y mañana la contraria”, afirma Pérez.

El líder de Coalición Canaria en Güímar ni desmiente ni confirma que le haya ofrecido a Juan Delgado la posibilidad de ir como número 2 en la lista electoral de C el 26-M: “Yo lo tengo claro, y eso ya lo hablé con Luisi (Luisa Castro, la alcaldesa), Juan Delgado es un concejal del Partido Popular y nosotros no hablaremos de la lista electoral, como recoge nuestros estatutos, hasta después del 5 de marzo, a partir de esa fecha todos tienen las puertas abiertas o cerradas, como quieran”, afirma Gustavo Pérez, ya designado cabeza de cartel por su partido.

Sobre la afirmación de Víctor González acerca, según él, de los dos millones y medio de euros que ha costado la campaña Güímar Emprende, Pérez expuso que “todas las partidas están en los presupuestos y es fácil sacar el cálculo, a lo mejor Vitito hablaba de pesetas y no de euros”, afirmó.

Gustavo Pérez confirmó, asimismo, que votará a favor de los presupuestos que se presentarán el día 31, en los que “se han atendido la demandas de las áreas que lleva Coalición”.

La mayor inversión

Gustavo Pérez insiste que las campañas que ha gestionado Coalición Canaria en este mandato han reducido el paro en el municipio y se nuestra convencido de que antes que termine este mandato “estará ejecutándose el Masterplan de El Puertito de Güímar”, la mayor inversión realizada en el municipio en lo que va de siglo, con más de cinco millones y medio de euros, gracias al apéndice Tenerife y el Mar del proyecto Tenerife 2030 que impulsa el Cabildo.

Gustavo Pérez recordó que “hemos invertido 85.000 euros de fondos propios para solventar unas dudas del proyecto y pronto se licitará la ejecución de obras”, añadiendo que “hemos embellecido la plaza de los Pescadores con un gran trabajo del grafitero Sabotaje al Montaje”.