Las ciudades patrimonio anuncian un ‘lobby’ para exigir más fondos estatales

El actual presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, denunció ayer que las 15 ciudades españolas que ostentan este reconocimiento de la Unesco soportan un sobrecoste en torno al 30% para “mantener las infraestructuras, sus equipamientos y los servicios en los cascos históricos”, en base a un estudio realizado por el grupo con datos de 2017 y 2018. Por ello, anunció que “vamos a hacer un ‘lobby’ para demostrar al Gobierno de España que necesitamos más financiación”.

Así lo sostuvo Mariscal junto con los alcaldes de La Laguna, José Alberto Díaz, el de Ibiza y presidente de la comisión Ciudad y Patrimonio del Grupo, Rafael Ruiz, y el de Mérida, Antonio Rodríguez; en el marco de la celebración de las jornadas ‘Uso y gestión del paisaje urbano histórico en las Ciudades Patrimonio Mundial’, que organizan, hasta hoy, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, junto con el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento lagunero. El grupo, además, ha celebrado en La Laguna la primera reunión del año de la Comisión Ejecutiva.

“Es verdad que este reconocimiento conlleva más visitantes pero es un dinero que va a los empresarios, y como Ayuntamiento necesitamos que se nos reconozca. Hay que hacer obras importantes y eso requiere una financiación y es importante que todas las administraciones tengan conocimiento de las dificultades que tenemos a la hora de abordar esas inversiones y obras necesarias”, apuntó Mariscal.

A este respecto, el alcalde de Ibiza recordó que el título de la Unesco no viene acompañado de financiación extra y apuntó que “el día a día de nuestras ciudades siempre es más complejo, porque no es lo mismo renovar una calle recién hecha que una con siglos de historia”, ejempliflicó, entre otros muchos condicionantes para mantener estos cascos históricos y, a la vez, lograr que los vecinos sigan residiendo en ellos para que no se conviertan en “museos”.

Mariscal también anunció que otro de los retos de este 2019 será “la adaptación de nuestras ciudades históricas a las nuevas tecnologías”, convirtiéndose en “destinos turísticos inteligentes”.

Asimismo, avanzó que este año se repetirá la celebración de la Noche del Patrimonio, tras el éxito de su primera edición en 2018, y que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. También se tratará de volver a celebrar el circuito de carreras Patrimonio de la Humanidad y se continuará con los acuerdos y acciones promocionales por todo el mundo.

20 aniversario de La Laguna

El alcalde de La Laguna adelantó también que se está trabajando en la planificación del 20 aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, bajo el concepto de La Laguna Encendida.

Respecto a las jornadas, diversos expertos en Urbanismo y Patrimonio Histórico están abordando, ayer y hoy, el estudio y la problemática que significa el uso y la calidad de los espacios, el impacto de las infraestructuras urbanas en el patrimonio y la gestión de los servicios públicos en las ciudades históricas.