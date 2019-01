Lemes afirma que “desde 2015 mi sucesor en Arafo era Juan Ramón Martín”

José Juan Lemes, alcalde de Arafo desde 2011, dio explicaciones ayer de su renuncia a presentarse en mayo a las elecciones municipales, rodeado por todos los miembros del gobierno local de la Agrupación Independiente de Arafo y el edil de Coalición Canaria, entre ellos el nuevo candidato Juan Ramón Martín.

Lemes regresará en junio a su puesto de funcionario del Ayuntamiento -fue durante 15 años secretario del exalcalde Domingo Calzadilla-, aunque no le disgustaría poder entrar en las listas de CC en el Cabildo, “aunque eso no es el motivo de mi renuncia”, dijo con claridad.

“Desde 2011 dije que si los vecinos así lo decidían, estaría ocho años al frente de este proyecto. Me lo dije a mí mismo, a mi familia y al grupo que me acompañó a las elecciones. Y hoy quiero cumplir con el ciclo que me fijé, porque entiendo la política en la limitación de mandatos”.

Y confirmó que “cuatro años más tarde, en 2015 renovamos parte del equipo, y tomando en consideración lo anterior, a todo aquél o aquélla con quien hablé para el proyecto de esas elecciones, le expliqué que el futuro para 2019 sería Juan Ramón Martín Pérez. Y aquí estamos hoy, cumpliendo con las dos decisiones”, señaló en el comunicado que leyó en la rueda de prensa convocado en un hotel céntrico de Santa Cruz.

“Nuestra forma de hacer política ha llevado siempre consigo la generosidad, la humildad y la sensatez de saber que nadie es protagonista de nada, lo único importante es el trabajo en equipo, la capacidad de delegar tareas, saber escuchar, ser flexible, tener la habilidad de motivar, promover la participación y confiar y así seguirá siendo con Juan Ramón”.

Y siguió elogiando a su sucesor: “Sé que será el próximo alcalde de Arafo. Jamás lo dije cuando era yo el candidato, pero de él sí. Lo conozco desde hace muchos años y sé de sus cualidades. Dejo el proyecto en manos de quien durante todo este tiempo ha sido como un hermano para mí y esa es la paz que me llevo”, señaló Lemes, quien afirmó que nunca hubo otro candidato, solo Martín, aunque “la confirmación dependía que él aceptara, como hizo el día 9”, remató el alcalde.

Dejo el Ayuntamiento en el mejor momento

Lemes señaló sobre su futuro que “sé que para muchos es difícil de entender que regrese a mi lugar de trabajo anterior y se especula con posibles cargos en otras administraciones”, añadiendo que “no les voy a negar que ésta es la rueda de prensa más difícil que he dado. No por no estar seguro, sino porque la generosidad de mis compañeros, el primero Juan Ramón, que me planteaban la posibilidad de seguir adelante, a disfrutar de un Ayuntamiento que en breve estará saneado completamente, obras y proyectos por concluir, comenzados o a punto. Muchas veces dudé, pero mi intención es cumplir con lo pactado, como siempre hemos hecho”, relató Lemes.

Aunque ayer el protagonista era José Juan Lemes, el nuevo candidato de AiA, Juan Ramón Martín afirmó sentirse orgulloso con la confianza y poco más, porque hay que ir paso a paso, sin querer desvelar aún quienes le acompañarán en la lista electoral, mostrándose decidido a dialogar con toda la oposición, porque “quien me conoce sabe que una de mis pocas virtudes es el diálogo”, comentó el profesor de Historia, labor que dejará aparcada cuando llegue la precampaña electoral.