Moreno: “El escudo del Tenerife pesa bastante”

Víctor Moreno se está convirtiendo en una grata sorpresa para el tinerfeñismo. La labor del director deportivo no parece que se le pueda poner un pero, por lo menos hasta ahora. No obstante, el conquense reconoció que ir a fichar con el escudo blanquiazul bajo el brazo ayuda, y mucho. “El escudo del Tenerife pesa bastante y facilita las operaciones. Eso habla muy bien del club”, afirmó. Además, no cerró la puerta a que se produzcan más llegadas.

Todo esto lo confesó ayer, mientras se producía la presentación del delantero argentino Fernando Coniglio. Ambos posaron para los medios en las instalaciones de Volkswagen Canarias (Hatusa).

“Mi idea es mejorar el equipo en todas las demarcaciones, si surgen opciones y la operación nos convence”, dijo el máximo dirigente deportivo blanquiazul, quien aseguró que están enfocando sus opciones a jugadores hispano parlantes, “pero no es fácil, aunque ganamos en tiempo de adaptación”, explicó. De lo que se mostró orgulloso es de lo que ha logrado cerrar hasta ahora: “No pensaba haber cerrado cuatro incorporaciones a estas alturas”.

Además admitió también que la venta de Bryan Acosta le allanó el camino para luego hacer las contrataciones que ha realizado. “Fue un movimiento importante y estratégico. Posibilita todos estos movimientos de jugadores. Había una oferta inicial de FC Dallas muy interesante y trabajamos para que creciera. Lo hizo en un 20-25 por ciento. Analizamos el mercado, y si quitamos delanteros, solo hay cinco operaciones superiores a la de Bryan Acosta”, explicó.

Pero además de más llegadas, habrá más salidas, pero no de jugadores importantes, avisó. Esos si quieren salir, el club que los quiera tendrá que pagar la respectiva cláusula. Otra cosa será los que tienen menos participación, “que pueden plantear situaciones. Como club, tenemos que tener tacto con ellos”.

Destacó que José Luis Oltra tiene su plena confianza y recordó que el entrenador valenciano se ha encontrado con muchas dificultades para hacer onces y convocatorias. “Ahora habrá un incremento de la competencia y, por lo tanto, del nivel de la plantilla. El CD Tenerife hablará diferente”, supuso.

Coniglio viene a matar

De Fernando Coniglio explicó que viene cedido por seis meses prorrogables por una temporada más y el CD Tenerife se reserva una opción de compra. La opción de compra solo se ejecutará si el delantero muestra un rendimiento destacado. Prorrogar la cesión es una opción unilateral por parte del club. “Puede ser una pieza que nos puede ayudar en nuestro bagaje ofensivo. Lo analizamos y notamos una carencia en ese puesto, con la incorporación de Fernando buscamos un delantero que sea capaz de fijar a los centrales rivales, ayudar en la primera presión, que sea capaz de habilitar y que nos ayude en situaciones de remate”, dijo Moreno sobre el punta argentino, a quien no le avalan los números del pasado año. Respecto a esto, el director deportivo optó por defender al recién llegado. “En el fútbol se atiende demasiado a los números, pero Coniglio es un jugador importante y que se ajusta a lo que el mister quería. Le dije que tenía que venir a matar y su respuesta me convenció definitivamente. Con sus cualidades, puede aumentar el rendimiento de otros jugadores de la plantilla por sus cualidades. Nuestro fútbol ofensivo puede verse beneficiado”, resumió.

Por su parte el jugador se presentó como un futbolista que le puede aportar cosas distintas al juego de ataque del Tenerife. “Tengo un perfil diferente de lo que hay en la plantilla y trataré de aportar eso. No me importa sacrificarme para el equipo. Vi los últimos partidos del CD Tenerife y sé que le puedo aportar”, explicó.