Oltra dejó caer que podría jugar el mismo once que ante el Nástic

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, compareció hace unos minutos en la tradicional conferencia de prensa previa al partido que va a jugar su equipo el próximo sábado, a partir de las 19.30 horas, ante el CD Málaga. El preparador valenciano quedó muy satisfecho con el juego desplegado ante el Nástic de Tarragona y dejó entrever que podría alinear al mismo once ante el segundo clasificado de LaLiga 1/2/3.

“Lo que funciona no sueles tocarlo, al menos como idea. No creo que haya muchas modificaciones aunque el partido contra el Málaga será distinto. Cuando repites un once es síntoma de tener continuidad. Hoy en día las plantillas son muy amplias. Si cambias no solo es por obligación, también porque cada partido es diferente. Hay más exigencia y más aspectos. Tengo claro quién jugará”.

El rival que visita el próximo sábado el estadio Heliodoro Rodríguez López es el Málaga, que cuenta posiblemente con la mejor plantilla de la categoría. Los malacitanos se impusieron en la primera vuelta al CD Tenerife de por aquel entonces Joseba Etxeberria. Oltra valora con lo que su equipo se va a encontrar en el terreno de juego.

“Espero que el equipo se crezca y compita bien. Hay que hacer un partido muy completo. El Málaga es un grandísimo equipo, sabe a lo que juega, con un equipo muy definido. A ellos no les hace falta tener mucho tiempo el balón. Son buenos a balón parado y en las transiciones. Tenemos que conceder muy poco y no cometer errores. Será importante ponerse por delante y hacer un partido completo. Es un conjunto contundente en las áreas y ordenado”.

Uno de los nuevos refuerzos, Mauro dos Santos, fue el único de los cuatro que llegaron en el mercado de invierno que no pudo debutar por una inoportuna lesión. El defensa argentino seguirá siendo baja para este fin de semana como aseguró el entrenador blanquiazul. “No nos marcamos plazos con Mauro Dos Santos. No vamos forzar, lo importante es que compita cuando entre”.

Como ya dijo el presidente del club, Miguel Concepción, el CD Tenerife incorporará en las próximas horas uno o dos nuevos refuerzos. La sintonía de Oltra con la Dirección Deportiva es inmejorable. “Tenemos claro cómo mejorar el equipo. La hoja de ruta está marcada y Víctor Moreno es el responsable. El resultado contra el Málaga no nos va a condiciona a la hora de tomar decisiones”.

Con la llegada de los nuevos jugadores y por las lesiones hay futbolistas que han salido del once inicial como José Naranjo o se han hecho un hueco en la alineación como es el caso del lateral izquierdo Héctor Hernández tras la baja por lesión del francés Camille. Oltra se refirió a la situación de ambos jugadores.

“La situación ideal de Naranjo es partiendo desde la izquierda porque llena espacio y tiene pegada. Puede aprovechar diagonales, pero puede jugar en muchas demarcaciones. Tengo mucha confianza en él, sea con más o menos minutos. En cuanto a Héctor se le ha abierto una oportunidad por la situación de Camille. Cada uno sabe cómo se encuentra, él sabe lo que pienso. El otro día jugó a buen nivel y el fútbol cambia. Tomo decisiones para el equipo”.

Por último, José Luis Oltra se refirió al plus que supone jugar en el estadio y con el apoyo de la afición blanquiazul. “En casa estamos bien y la gente nos va a apoyar porque lo hace siempre, pero esta semana más. Intentaremos hacer un buen partido para ganar y crecer en la clasificación”.