Oltra: “Me gustaría ver en Oviedo a un CD Tenerife como el de casa”

La convincente victoria lograda el pasado fin de semana ante el Elche ha marcado el camino que el CD Tenerife debe seguir para enderezar el rumbo clasificatorio. “Debemos competir bien, seguir la línea que estamos manteniendo y dar un paso al frente. Me gustaría ver a un CD Tenerife como el de casa ya en Oviedo”, reconoció ayer el entrenador, José Luis Oltra.

Reconoció el valenciano que sería crucial ganar el duelo de mañana, ya que es el último de la primera vuelta y sería la primera victoria foránea de los blanquiazules en lo que va de temporada. “Venimos de una buena victoria, nuestra idea es ganar fuera, pero vamos a un campo difícil y en un momento importante para Real Oviedo. Debemos ir con las ideas claras, viene de ganar”, advirtió.

Oltra apenas ha podido elegir a los jugadores que viajan hoy a tierras asturianas. Está corto de efectivos y se llevó a todos los disponibles, más el canterano Javi Alonso. Eso sí, optó por no quejarse por esto, conocedor de que los refuerzos están en camino: “Tengo jugadores para sacar un once competitivo y alternativas en el banquillo para el partido. Llevamos una buena convocatoria para competir. Tengo posibilidad de cambio de sistema. No va a cambiar el modelo. En esencia, vamos a intentar ser un equipo que puede presionar, contundente defensivamente y ofensivamente, siendo efectivos. Es un partido difícil que debemos superar estando muy concentrados”, expresó al respecto. Aun así, sí que lamentó la ausencia de Suso Santana, ya que “anda muy bien y es una pena no tenerlo”.

Incluso presumió de filial y reconoció que “Javi Alonso ya ha debutado, hay jugadores que lo merecen, como Fede, Davor o Brian Torres. Por sanción, lesiones y alguna salida tenía que entrar alguno y confiamos plenamente en Javi y los demás”.

Sobre la llegada de los fichajes invernales, reconoció que está “contento”, a la par que “al tanto de todo, Víctor me ha informado en cada momento. Las incorporaciones aumentan el nivel competitivo y nos ayudará a crecer”, apuntó.

Fue más claro cuando habló de posibles salidas. No se refirió en concreto ni a la de Tyronne, ni a la de Chilunda, pero dejó claro que todos los componentes de la plantilla saben cuál es su pensamiento. “Siempre he sido claro, directo y franco. Entre otras cosas, no quiero que en el mes de marzo me digan nada. Si deciden quedarte es porque entiendes que es lo correcto. Un jugador es profesional. No quiero dar pistas, al jugador se le paga por entrenar y luego compiten los que yo elijo. Cuando les digo que cuento poco es para que busquen una salida, pero si deciden quedarse porque pueden pelear, lo tendrán que demostrar. Esto es fútbol, es normal. Yo he hecho lo que entiendo correcto, decirles lo que pienso”, apuntó.

Por último, valoró al rival, un equipo que se encuentra en buen momento de forma. Afirmó que tienen claro a lo que juegan. “Juegan en ocasiones directo, pero combinan bien y tienen desequilibrio con jugadores rápidos. Presionan bien y son intensos, y a balón parado son brutales”, explicó. “En su campo aprietan mucho”, sostuvo, por último, el preparador de los blanquiazules.