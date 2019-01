Un ‘olvido’ del Gobierno retrasa las obras del enlace de Las Chafiras y Oroteanda

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, cuyo titular es el también vicepresidente, Pablo Rodríguez (CC), se olvidó de sacar a concurso el “control y vigilancia de la ejecución de las obras del tercer carril de la TF-1. Tramo San Isidro-Las Américas. Enlace de Las Chafiras”, dentro del término municipal de San Miguel de Abona, y no lo hizo hasta el 28 de diciembre del pasado año, por lo que tardará unos meses en ser adjudicado. Este servicio es imprescindible para que comiencen los citados trabajos, tal y como aseguraron ayer las fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS.

Este es el motivo por el que, a pesar de que Rodríguez aseguró en repetidas ocasiones que las obras comenzarían antes del pasado mes de diciembre, no se ha movido una piedra hasta la fecha. Cabe recordar que esta actuación es crucial para minimizar los atascos en la autopista del Sur (TF-1), porque en la zona se produce uno de los principales cuellos de botella de tráfico en la comarca, que afecta a la congestión de la citada infraestructura, como bien saben los sufridos conductores que circulan habitualmente por esta parte de la Isla.

Ahora, al cumplir con esta parte del procedimiento, se está licitando el control de la ejecución de las obras para que se realicen las certificaciones, imprescindible, nada menos, para que la empresa adjudicataria del proyecto (UTE Ferrovial Agroman S.A.-Ten Asfaltos-Excavaciones Óscar del Castillo) pueda cobrar cada mes.

El concurso que ahora nos ocupa se sacó a licitación el pasado Día de los Inocentes por un valor de 1.538.806,18 euros, tal y como se recoge en el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas que quieran presentar ofertas lo podrán hacer hasta el 28 de enero a las 19.00 horas. La apertura de sobres (administrativo y de oferta técnica) se realizaría dos días más tarde, el 30 de este mes, mientras que la apertura de sobres con la oferta económica se aplazaría hasta el 12 de marzo. Por lo que, sin que una impugnación dilate, aún más, el procedimiento, el contrato podría adjudicarse y formalizarse a lo largo del segundo trimestre de este año. El plazo de ejecución de este servicio es de 33 meses (coincide con el tiempo previsto para que acaben las obras), un mes para actividades de la fase previa a las obras, 30 meses para el plazo de ejecución de los trabajos (periodo para la obra formalizado el 24 de octubre) y 60 días más para el plazo de actividades de certificación final de obras.

La Consejería

Tras detectar este nuevo concurso en la Plataforma de Contratación del Sector Público publicado por el Gobierno de Canarias el pasado 28 de diciembre, DIARIO DE AVISOS se puso en contacto ayer con la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional. Desde dicho departamento se aseguró a este periódico que ya se estaban realizando las labores de replanteo, aunque reconocieron que, “de momento, no se estaban viendo palas y camiones en la zona”. Al ser cuestionados por si este nuevo concurso provocaría un retraso en el desarrollo de los trabajos, las mismas fuentes insistieron en que, “después del 28 de enero, al no ser un importe superior a 1.500.000 euros (en el anuncio de licitación se concreta la cifra en 1.538.806,18), el proceso se agilizará y no provocará más retrasos”. Además, las mismas fuentes precisaron que en la Consejería existe la figura del supervisor de vigilancia que velaría, hasta que saliera el concurso, por certificar los trabajos. Sin embargo, otras fuentes conocedoras de estos procedimientos, aseguraron a este periódico que, aunque la dirección de la obra la ejecuta un funcionario público, el que gane el citado concurso es el que llevará la dirección de los trabajos en el lugar, teniendo además que controlar y vigilar que su ejecución se ajuste al contrato y las órdenes de la citada dirección de obra. Es decir, que se certifique que lo que está realizando la UTE Ferrovial Agroman S.A.-Ten Asfaltos-Excavaciones Óscar del Castillo coincide con el proyecto de obra.

La Actuación

El conjunto del proyecto que renovará este crucial enlace con la TF-1 consiste en una gran rotonda que se situará en Las Chafiras sobre la autopista del Sur y que tendrá tres carriles. De la misma partirá una vía de acceso rápido hacia las medianías y otra hacia la costa, sin pasar por el gran anillo, además de facilitar la entrada a la zona industrial. Mientras, en Oroteanda, a 1,3 kilómetros de distancia hacia el oeste, se construirán otras dos rotondas medianas a los márgenes de la autopista, que estarán conectadas por un puente que cruzará la TF-1.

La obra, que cuenta con un presupuesto de 32.795.596 euros, se completará con dos vías de servicio, una al sur de la autopista (que ya existe, aunque precisa de trabajos de acondicionamiento) y otra al norte, en el lado de Llano del Camello, que permitirán que los vehículos que realicen los desplazamientos cortos no tengan que incorporarse a la autopista. Ambas carreteras dispondrán de acceso directo a la TF-1. Alrededor de 75.000 vehículos transitan diariamente por esta zona, aunque la circulación es terriblemente complicada a determinadas horas del día, a tal punto que en el Sur pocos son los que no hayan sufrido aún los retrasos y demoras que causan esos constantes y repetidos atascos.

En los últimos años, alcaldes y empresarios han elevado el tono de sus quejas alertando de un previsible colapso circulatorio a corto plazo. Se quejan de que, a diferencia de lo que ocurre en la autopista del Norte, donde los atascos se producen a primera hora de la mañana, en la TF-1 “el problema es ya a todas horas”, tal y como ha denunciado en repetidas ocasiones en este periódico el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González (CC).

Instituciones, empresarios y colectivos sociales consideran también fundamental, además del enlace Las Chafiras-Oroteanda, la construcción de un tercer carril en la TF-1, tanto en sentido sur como en sentido Santa Cruz, entre San Isidro (Granadilla) y Playa de Las Américas (Adeje), que, como ocurre también en la autopista del Norte (TF-5), viven en un atasco continuo.

La hemeroteca deja en muy mal lugar a la Consejería

La cuenta de Twitter @TenerifeVial, perfil comprometido con la seguridad en las carreteras de la Isla, publicó ayer un tuit en el que se recogían varias informaciones sobre las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda. En la primera, fechada el 14 de mayo de 2016, se aseguraba que la citada obra saldría a licitación ese año por 32 millones de euros. En la siguiente información, una nota de prensa de Presidencia del Gobierno publicada el 4 de diciembre de 2017, se afirmaba que “la próxima semana se inicia el proceso del enlace Las Chafiras-Oroteanda”. El último repaso a la hemeroteca es un tuit del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quien aseguró el 18 de enero de 2018 que “el Gobierno de Canarias cumple iniciando los trámites de expropiaciones del cierre del anillo” y del citado enlace. “Ahora falta que el PP (partido en el Gobierno estatal en ese momento) ponga el dinero que nos debe”.