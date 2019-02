Airam Pérez: “El Presupuesto de Candelaria 2019 es continuista con sello social”

Este lunes están convocados todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Candelaria para debatir sobre el borrador del Presupuesto 2019, entregado en enero por el edil de Hacienda, Airam Pérez a la oposición. Solo CC y Sí se puede han confirmado hasta ahora la asistencia.

“En la elaboración del Presupuesto hemos priorizado a las personas, tal y como ya hicimos en el Presupuesto 2018, porque tiene carácter continuista y un gran calado social”, afirma el edil.

“Por otro lado -continúa- hemos previsto una inversión potente en Deporte, Cultura e Identidad Canaria y Fomento de las Tradiciones, manteniendo la destinada a festejos, con la idea de seguir dotándolas de un marcado carácter cultural, seña de identidad de los presupuestos socialistas”.

Temiendo el rechazo a las cuentas, dado que el PSOE no tiene mayoría en el Ayuntamiento, el edil de Hacienda dice que “no aprobar estos presupuestos supondría vernos en la obligación de prorrogar los actuales dejando de dar cobertura económica, por ejemplo, a proyectos incluidos en los presupuestos comunitarios 2019”.

El borrador del Presupuesto de 2019 no recoge en este caso los dos millones de euros que estaban incluidos en el que está prorrogado, por lo que se estima en unos 23 millones de euros el montante de las cuentas del municipio para el presente año, en caso de que finalmente sea aprobado, aunque ya Sí se puede, que apoyó las cuentas de 2018, ha dicho que no los negociará, al no presentarse el borrador en septiembre como se había comprometido el grupo de gobierno socialista.