Cáritas critica que el alcalde de Arona no le responda a su petición de un albergue

El presidente de Cáritas en la provincia tinerfeña, Leonardo Ruíz del Castillo, criticó con dureza al alcalde de Arona, José Julián Mena, de quien dijo “prefiere que los migrantes duerman en la playa antes de permitirnos tener un albergue en Arona”, en declaraciones en Canal 4 Radio.

Ruíz del Castillo indicó que el alcalde no le contesta a sus peticiones y que solo de trata de ampliar cuatro habitaciones en el recinto que su organización solidaria tiene en Arona casco. “No pedimos dinero, solo que nos dejen ampliar el local”.

Desde el Ayuntamiento de Arona se indica que “el modelo que defiende no es el de albergue, sino el que puso en marcha hace ya varios meses, que es Housing First, donde se trata de forma individualizada a las personas. Si Cáritas ha pedido una licencia, habrá que esperar a que los técnicos municipales hagan su trabajo sin presiones externas. Deberán realizar su trabajo conforme a la ley y a sus conocimientos”, añadiendo que “si Cáritas tiene intención de cerrar el albergue de Granadilla para abrir uno en Arona, se entiende que no existe una urgencia social”, señalan.