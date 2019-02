Duerme en la calle porque no le dejan entrar a su perro ‘Pipo’ en el albergue

Una señora de mediana edad, que quiere mantener su anonimato, lleva durmiendo desde hace 11 meses en las calles de de Santa Cruz de Tenerife, y últimamente lo hace en el exterior del intercambiador de guaguas, a la vista de miles de personas que utilizan esa instalación cada día. La señora, con sus enseres, ocupa un banco del mobiliario municipal junto a su perro Pipo.

No se trata de un simple número de indigente más, que lo es, sino que sus circunstancias resultan especiales, precisamente, por no querer desprenderse del animal, según denuncia la presidenta del grupo Animalia, la magistrada Sandra Barrera Vinent, la señora no puede acudir al albergue municipal porque no se permite el acceso a los animales, un caso que “por más reuniones y gestiones que ha hecho grupo Animalia y Coada con el Ayuntamiento no ha sido posible resolver”.

Según Sandra Barrera “es necesario tener un lugar donde aquellas personas sin hogar con animales a su cargo puedan acudir para dormir, comer o cubrir cuestiones de higiene básica. La mayoría de estas personas condenadas a la soledad, pobreza y frío se ven obligadas a dormir en las calles por no abandonar a su perro o gato, en muchos casos su única compañía”.

La conocida activista animalista señala que “un albergue con un libre acceso, ya sea para animales pequeños en trasportín, o de mayor tamaño usando jaulas habilitadas en espacios exteriores, es absolutamente necesario. Las fórmulas están en manos de quien manda, un cambio de actitud, voluntad, amabilidad, cordura y sensatez no es mucho cuando hablamos de bienestar social y animal”.