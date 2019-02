El mánager de Manny Manuel: “Necesita todas las oraciones y bendiciones”

El mánager del cantante Manny Manuel, expulsado ayer del escenario por cantar ebrio en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ha reaccionado a las informaciones que desde este domingo han revolucionado la actualidad de las Islas.

César Sainz ha emitido un comunicado mediante el que explica que el puertorriqueño “necesita todas las oraciones y bendiciones”. A continuación, compartimos la nota de prensa:

“Es uno de los más versátiles cantantes e intérpretes puertoriqueños en los últimos 25 años. Cruz Manuel Hernández Santiago ha sido bendecido artísticamente y querido por todo el pueblo. Pero su vida personal no ha sido nada fácil, nada fácil. He trabajado con el por los pasados 25 años. Y muchos más por venir. No es momento de críticas, no es momento de burlas, no es momento de preguntar por qué.

Es momento de apoyarlo. Es momento de que toda la clase artística, TODA , le diga SI a Manny Manuel. Toda la clase artística lo apoye. No quiero penas ni ay bendito. Quiero apoyo a un maravilloso ser humano que habita en Cruz Manuel Hernández. Quienes lo conocemos bien sabemos por qué lo digo.

A TODA LA PRENSA; detengan ya el morbo y la persecución que tienen contra él. Es un maravilloso ser humano que está pasando el peor momento de su vida. Nuestro Manny Manuel necesita todas las oraciones y bendiciones y apoyo. Nuestro Manny Manuel necesita que todo el pueblo le diga que estamos apoyándolo. Toda y la única información real y verdadera y única autorizada será brindada por su relaciones públicas y como el la llama; su hermana del alma Germania Tovar y este servidor.

Di intrucciones hoy al colega promotor de España que me lo regrese a PR en las próximas horas. “Estaremos trabajando duro para la sanación espiritual emocional y salud física de nuestro Cruz Manuel Hernández Santiago, Manny Manuel. Prontamente podré dar más información al respecto y repito la única y real información saldrá de Germania Tovar y este servidor.

César Sainz”