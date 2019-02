EN VIVO | Sigue en directo el partido CD Tenerife – Córdoba

El CD Tenerife tiene esta noche, a partir de las 19.00 horas, una oportunidad de oro para ratificar la buena imagen de los últimos compromisos, derrotar al Córdoba que llega en puestos de descenso, y poner tierra de por medio con la zona peligrosa.

El Córdoba vence con justicia al descanso en el Heliodoro

Sin Luis Milla en el once inicial por sanción y Paco Montañés por lesión, José Luis Oltra no se complicó e hizo variaciones muy previsibles en el once inicial. Arruabarrena se colocó en la medular junto a Racic y Naranjo se ubicó en el costado zurdo del ataque.

No fue una buena primera parte de los blanquiazules, que nunca supieron como meterle mano al Córdoba. El bagaje ofensivo de los locales fue nulo en el primer acto, debido a que los jugadores del centro del campo apenas aparecieron y, arriba, Malbasic lo intentaba a duras penas.

Pero fue el cuadro del exblanquiazul Curro Torres el que creó mejores oportunidades para marcar. En el minuto 15, Dani se vio en apuros para rechazar el potente disparo de De Las Cuevas. El meta despejó a córner y el saque de esquina acabó estrellándose en el poste de la portería blanquiazul.

En el 36 llegó la oportunidad más peligrosa del Tenerife, un remate de cabeza de Racic que atajó Marcos. Pero esa ocasión solo fue un espejismo, ya que con justicia, el Córdoba se adelantó en el marcador solo dos minutos después. Un saque de esquina andaluz lo prolongó en el primer palo Flaño y en el segundo apareció, libre de marca Chus Herrero para adelantar a su equipo. Un merecido castigo el que recibió el conjunto de Oltra por su pobre partido.

Tweets by CDTOficial