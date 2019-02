NC exige que se reúna con urgencia la comisión especial de seguimiento de la crisis de las termitas

En el último pleno del Consistorio Tacorontero, celebrado el día 7 de febrero, se aprobó por unanimidad la moción redactada por Nueva Canarias y Sí Se Puede en la que se instaba a contratar urgentemente a una empresa que tuviera certificación para la eliminación de la plaga de la termita Reticulitermes flavipes, y así comenzar a ejecutar el protocolo establecido en la NORMA UNE 56418:2016. Esta norma es la que regula las actuaciones a desarrollar en cascos urbanos afectados por termitas subterráneas, para contener la expansión de la plaga y eliminar las termitas subterráneas en edificaciones, calles, jardines, parques, viveros, invernaderos y terrenos.

A tal efecto, se aprobó también que el Consistorio debería solicitar las ayudas que fueran necesarias al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, administraciones con las que debe establecer una estrecha colaboración y coordinación. A día de esta nota de prensa, no nos consta que exista o haya existido esa reunión de coordinación entre administraciones y, salvo buenas palabras, poco o nada se ha hecho al respecto.

Además de lo antedicho, se acordó también que el Ayuntamiento de Tacoronte iba a desarrollar de inmediato una campaña de información a la ciudadanía para explicar la problemática que nos ocupa, elaborando un Código de Buenas Prácticas y un Protocolo de Detección Temprana de la termita Reticulitermesflavipes, para dar pautas sobre cómo actuar en caso de sospecha de nuevos focos y fomentar la participación pública a la hora de comunicar a la administración cualquier dato relevante sobre la evolución de la plaga. En esto momentos la ciudadanía sigue sin información y no se han desarrollado ninguno de los acuerdos que se tomaron en el pleno del 7 de febrero, a pesar de la urgencia de esta terrible plaga que acosa a Tacoronte.

Los concejales de Nueva Canarias en Tacoronte han realizado una visita a todas las zonas afectadas y han podido comprobar que hay basuras, enseres y muebles en las calles, que tienen la termita y están extendiendo aún más la plaga, ya que el Grupo de Gobierno sigue mirando hacia otro lado. Otra de las cuestiones que resultan más graves, es que no se han suspendido movimientos de tierra o desmontes, que puedan llevar en camiones la plaga a otras localidades de cualquier punto de la isla de Tenerife, ya que la fértil tierra de Tacoronte es muy apreciada para hacer jardines en las zonas del Sur de la Isla. El Alcalde de Tacoronte y sus concejales, no parecen darse cuenta de todas las aristas de este complejo problema, ya que no se arregla esta plaga poniendo unos cuantos cebos, sino que hay que actuar paralizando el vertido de enseres y su salida del municipio sin supervisión además de los movimientos de tierras que pueden llevar la plaga a cualquier rincón.

El portavoz y concejal de Nueva Canarias en Tacoronte, José Daniel Díaz Armas, estima “que se está asumiendo el problema sin seguir el protocolo establecido, que es la NORMA UNE 56418:2016. Además, hay que recordar que la misma establece cuatro fases muy bien definidas que se encuentran encuadradas en un Plan de Actuación, esas fases son: activación, diagnóstico, tratamiento, y mantenimiento y vigilancia, y se está tratando la plaga, sin tener delimitadas las zonas en las que se encuentra la misma, están dando tumbos sin una dirección definida”.

En la citada visita a la zona, José Daniel Díaz afirmó “que la inacción por parte del Grupo de Gobierno es alarmante, se están tirando muebles con termitas a las calles, ya que la gente no sabe qué hacer con los mismos debido a la falta de información, es urgente que se reúna la Comisión Especial de Seguimiento de la plaga de termitas en Tacoronte, para velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y conseguir que se actúe de manera más rápida, este asunto es una emergencia municipal y tiene que ser tratado como tal y no como un asunto más de los que competen al ayuntamiento”.

José Daniel Díaz dice “tener claro que esta no es la manera de gobernar, mientras el Alcalde afirma que se está trabajando en una solución la plaga se extiende y no hay constancia de la existencia de un contrato para erradicar las termitas a la fecha de esta nota de prensa, y del que no hay constancia en la Plataforma de Contratación del Estado, es la que tienen que estar todos los contratos del Ayuntamiento de Tacoronte, sean licitaciones o contratos menores, por lo que creemos que se está engañando a la opinión pública con pequeñas acciones que no van encaminadas a erradicar la plaga”.