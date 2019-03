200 camas en el Hospital de La Candelaria bloqueadas con pacientes geriátricos dificultan operar

Intersindical Canaria (IC) denunció ayer un nuevo colapso en los servicios de Urgencia del Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, motivado por la falta de plazas en los centros sociosanitarios a los que derivar a los pacientes de geriatría, cuyos problemas crónicos han precisado de ingreso, pero que actualmente ya han recibido el alta médica correspondiente. Esta saturación se lleva produciendo desde la semana pasada y pudo motivar, según supo ayer DIARIO DE AVISOS, que se hayan aplazado varias operaciones programadas al no disponer de camas para continuar el postoperatorio.

Patricia Hernández, delegada de Junta de Personal del Área de Salud de Tenerife de Intersindical Canaria, señaló ayer que “vivimos una situación crítica, un colapso más que sufren los pacientes que llegan a este hospital y que ven que no pueden ser atendidos porque no alcanzamos a más”. A la epidemia de gripe, que está generando un esfuerzo extra por parte del personal, se une la “existencia de pacientes geriátricos con enfermedades crónicas que ocupan actualmente camas y a los que no se les puede ofrecer una alternativa en centros sociosanitarios públicos”. Según este sindicato, hay unas 200 camas bloqueadas en el Hospital de la Candelaria, de las que más de 100 están ocupadas por pacientes geriátricos dados de alta.

Ante la gravedad de la situación, el centro hospitalario se ha visto obligado a improvisar nuevas dependencias con el objetivo de reubicar a los pacientes y desalojar los pasillos del área de urgencias. De este modo, este sindicato pudo comprobar el pasado martes cómo la sala anexa a Urgencias, situada en la segunda planta de la torre norte y que es utilizada para instalar a los pacientes en episodios de gran afluencia, se vio desbordada. “Es tan penosa la realidad” que se vivió en el Hospital de la Candelaria “que incluso la sala de espera del servicio de radiología intervencionista ha sido habilitada para ubicar hasta un total de siete pacientes divididos por simples biombos”, confirmó.

Asimismo, Intersindical detalló que se ha reubicado y alojado a los pacientes a la espera de cama. “Desde hace dos meses el espacio de las antiguas salas de quirófano, ubicadas en los bajos del edificio de Trauma, también se está utilizando como anexo al servicio de Urgencia”. En este caso, se trata de “las salas quirúrgicas de Neurocirugía y Maxilofacial, actualmente en desuso y sin remodelar”, y que se están empleando para colocar a pacientes principalmente geriátricos. “El martes llegamos a contabilizar hasta 20 con estas características”, afirmó Hernández. Intersindical Canaria hizo un llamamiento para que “se priorice la creación de centros sociosanitarios públicos, a partir de los cuales ofrecer un servicio de calidad a los pacientes geriátricos crónicos”, y consideró que “esta situación es insostenible y va a empeorar”. Un ejemplo claro de la falta de sensibilidad con este tema “lo estamos viviendo con el cierre del centro de Ifara, que afecta a 174 ancianos”.

Indignante y vejatorio

Esta alarmante realidad que vive el Hospital de la Candelaria “impide al personal sanitario ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, que sufre día tras día el colapso y la falta de recursos”. “Esto no se puede convertir en un escenario habitual, se podría entender que fuera algo puntual, pero no es así”, apostilló, y calificó de “preocupante” esta situación que “afecta directamente a la calidad asistencial” de los mayores, sometidos a “un trato que resulta indignante y vejatorio”, concluyó Patricia Hernández.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias confirmó al DIARIO que hay 3.000 personas con dependencia severa en lista de espera sin cama en Tenerife y Gran Canaria, para lo cual ha cerrado un Plan de infraestructuras, dotado con una partida económica de 260 millones de euros, que va a suponer 5.000 plazas en toda las islas entre residencias y centros de día.

En este sentido, el líder regional del PP, Asier Antona, lamentó el pasado martes que Canarias solo disponga de 3.700 plazas públicas para 310.000 ancianos, y que estos se mantengan “hacinados en los pasillos de urgencias de los hospitales sin ayuda a domicilio ni teleasistencia”.

El centro reprograma intervenciones quirúrgicas ante la situación

El Hospital Universitario de la Candelaria aseguró ayer al DIARIO que no se han suspendido intervenciones quirúrgicas, sino que han “reprogramado operaciones que no son graves”, y nunca dejó de intervenir “aquellos casos vitales y urgentes”, pues siempre garantiza “atención sanitaria priorizando las necesidades asistenciales del momento”.

La gerencia reconoció que “nos encontramos ante una época que siempre presenta una mayor presión asistencial en el servicio de urgencias” y para ello, tal y como se realiza en cualquier momento que así se requiera “para dar respuesta” a todos los pacientes que acuden al servicio de Urgencias, cuando se producen picos asistenciales, se activa el Plan de Contingencia del centro, que contempla todo tipo de medidas estructurales -como es el caso, la habilitación de nuevas áreas-, asistenciales, quirúrgicas y de incremento de personal, con todos los recursos disponibles para dar la mejor atención a los usuarios.