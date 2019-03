3.000 kilómetros para vivir una remontada para el recuerdo

El fútbol unió a Jaime, Fran y Tony. Disfrutar, sufrir, reír y pasar nervios cada 15 días en el Heliodoro Rodríguez López provocó que, poco a poco, fuera fraguándose una verdadera amistas con el blanco y azul por bandera. Ni la marcha al extranjero de Jaime, ni las ocupaciones de Fran y Tony han provocado que esa amistad se diluya. Quizás por eso, disfrutaron tantísimo la victoria del viernes pasado con remontada incluida del CD Tenerife ante el Osasuna (3-2).

Jaime Méndez Mohamed tiene 26 años y trabaja para el grupo hotelero Meliá en Luxemburgo dentro de su área financiera. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, pero que lo alejaba de la Isla de su gran pasión, el CD Tenerife, equipo del que es abonado desde 2000, aunque a él le viene de cuna, pues su padre lo era desde la década de los 80 del mes pasado. “Mi intención era haber venido en enero, pero no pudo ser. Me perdí la remontada con el Alcorcón, con la que me volví loco en mi casa, pero esta no”, admite aún con una sonrisa en la cara al recordar el memorable encuentro del viernes pasado.

Jaime califica de “locura” el partido, aunque se quedó con dos aspectos: “Nadie se puso a pitar desde la grada pese al 0-2, no sé si porque confiaban en esa remontada que ya se había dado anteriormente, y con el primer gol, después de que ellos perdonaran, veíamos que lo podíamos lograr. Creo que había muy buenas vibraciones pese a ese 0-2 del principio”.

Ha sido el único duelo que ha podido ver en directo esta temporada, porque, durante el año, en Luxemburgo, tiene que hacerlo aprovechando plataformas digitales: “Como mi padre es abonado de la plataforma que tiene los derechos, sigo los partidos. Contra el Granada, por ejemplo, cuando Joao marcó en el último minuto, me puse a gritar como un loco por la calle porque estaba viendo el partido por el móvil. Todo el mundo me miraba”.

Pese a la irregularidad, Jaime es “optimista” de cara a lo que resta de curso. Fundamentalmente, porque el equipo “remonta” lo que quiere decir que “pelean siempre”. “Tenemos jugadores jóvenes, a los que les ha podido pesar la presión; nos salvaremos, estoy seguro”.

Tony Afonso es de Icod y, a sus 36 años, recuerda “perfectamente” la primera vez que fue al Heliodoro: “Fue en 1993, en el famoso Tenerife-Sevilla del duelo entre Redondo y Maradona. Desde ese día pocos partidos me he perdido del equipo sea allí o en televisión”. Conoció a Jaime, y a Fran, del que ahora hablaremos, de sus visitas al Rodríguez López: “Nos veíamos en San Sebastián desde hace unos cuatro años, por la zona, y ellos animaban bastante cuando a la grada no habían llegado las peñas. Eso provocó que nos hiciéramos nuestro propio grupito y hasta ahora”.

Como a Jaime, le llamó la atención que, pese a comenzar perdiendo, “nadie” pitara al equipo, más cuando el mismo podía estar presionado por la posible destitución de José Luis Oltra: “La mayoría de aficionados estamos con él y no por lo hecho en el pasado, que también, sino por la forma de sentir y querer a este club. Eso lo valoramos. Quizás habría que darle la oportunidad de confeccionar la plantilla desde el inicio de la temporada”.

Tony cree que el curso está siendo “irregular” señalando que el consejo de administración del club “prometió” algo que luego no se ha cumplido: “El cambio quizás debe ir por ahí, pese a que en lo económico la entidad ha mejorado, pero el aficionado lo que quiere son resultados”.

Después de ganar a Osasuna, espera que “dentro de tres semanitas” pueda estar asegurada la permanencia, más por la inyección anímica del pasado viernes: “No es fácil el próximo partido en Albacete, pero claro que podemos ganar. Contra Osasuna, con el 0-1, dije que sería 3-1 y cuando encajamos el segundo dije que iba a ser 3-2”.

Fran Guillermo cierra este trío de amigos futboleros. Admite que, junto a Jaime y Tony no paran de “animar en todo momento”, algo que hace que los partidos se vivan mejor. “Es que los tres somos muy parecidos, somos muy efusivos”, reconoce con una voz que aún tiene rastro de haber sufrido tras gritar mucho en el partido de Osasuna. Tras 11 años en San Sebastián y 15 de abonado, mantiene su optimismo a capa y espada: “Siempre que voy al estadio es pensando que ganamos. Es cierto que con el 0-2 nos llenamos de incertidumbre con el futuro, porque no sabíamos qué podía pasar con Oltra, por ejemplo, pero, después de eso, llegó la alegría. Tony me dijo que remontábamos, nos fuimos animando entre nosotros”.

“Nos volvimos locos con los goles”, dice, mientras reconoce que está siendo una temporada complicada para todos: “Nos falta gol, que es todo, por más que haga Oltra, por más que lleguemos, si no tienes esa capacidad es complicado”, indica antes de reconocer que lo primero es “asegurar la permanencia” para mirar al futuro: “Si este año no se puede, yo no voy a estar criticando al equipo y al club, sino que seguiré apoyando. De todos modos, creo que nos salvaremos bien”.

Ahora, tras la alegría, toca esperar a que Jaime pueda escaparse otra vez desde Luxemburgo para disfrutar de una amistad que surgió gracias al fútbol y al CD Tenerife.