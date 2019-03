El futbolista majorero del CD Tenerife Alberto Jiménez compareció ayer ante los medios de comunicación para repasar una actualidad que pasa por no jugar el representativo este fin de semana tras la expulsión del Reus Deportivo y de sus gestos hacia la afición del CD Tenerife en el último partido ante el RCD Mallorca, cuando el resultado era adverso para el representativo.

“Ha sido una semana diferente, pero trabajamos con intensidad. No hay que bajar ni un poco. No jugamos, pero estamos entrenando al máximo para afrontar ante el Numancia un partido importante, otra vez en casa. Esta semana hemos hecho actividades fuera del campo, nos hemos olvidado un poco de fútbol, y creo que nos ha venido bien”.

El central blanquiazul se refirió a la igualdad que hay en la categoría, y también al hecho de que se le den tres puntos este fin de semana al CD Tenerife con un resultado de 0-1 ante un cuadro catalán que fue capaz de ganar en la primera vuelta en el estadio Heliodoro Rodríguez López. “La zona de abajo, como la de arriba, de la clasificación está muy igualada y con estos tres puntos subiremos algún puesto. Esperamos conseguir una victoria ante el Numancia”. Un partido el del Numancia que se jugará el domingo 10 de marzo en el estadio capitalino a partir de las 17.00 horas.

En cuanto al gesto a la grada en el partido con el Mallorca, Alberto quiso pasar página a lo sucedido aclarando que no tiene ningún problema con la afición. “Llevo 10 años aquí, siempre lo he dado todo y nunca he tenido ningún problema con la afición. Ya está olvidado, la afición tiene que estar con el equipo siempre, ahora los necesitamos mas que nunca y estoy seguro de que va a estar ahí apoyando. Ellos tendrán su opinión, yo tampoco estuve afortunado, pero me quedo con lo bueno y con haber dado todo desde que estoy aquí”.

El central majorero habló también sobre la fuerte competencia que existe en su posición, acrecentada desde la llegada de Mauro Dos Santos al conjunto blanquiazul en el pasado mercado de invierno: “El entrenador es quien tiene la decisión, pero el que salga lo hará bien. Lo importante es el equipo, somos una piña y vamos a ir todos a una. Cada semana hay que estar preparado y entrenando duro, porque la competencia es fuerte, pero estoy teniendo la suerte de poder contar con muchos minutos. Ahora veo las cosas desde una perspectiva diferente a cuando empecé en el primer equipo”.

Por último, uno de sus compañeros de línea ha sido noticia esta semana, tras confirmarse el fichaje de Jorge Sáenz por el Valencia de cara a la próxima temporada. “Es una oportunidad que no podía desaprovechar en un club grande como el Valencia. Se lo merece porque ha estado luchando y porque es un jugador y un profesional como la copa de un pino”.

El CD Tenerife completó ayer el quinto entrenamiento de la semana en El Mundialito con Montañés y Racic entrenando al mismo ritmo que sus compañeros. Hoy volverán a ejercitarse a puerta cerrada en el Estadio.