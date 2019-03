Arafo ordena limpiar su suelo del Polígono, cinco años después

José Juan Lemes, cinco años después de recepcionar la zona -junto a los alcaldes de Candelaria y Güímar- ha ordenado la limpieza en el suelo municipal de Arafo dentro del Polígono Industrial Valle de Güímar, que desde julio de 2013 pertenece a los tres consistorios del Valle.

El alcalde de Arafo siempre se negó a utilizar dinero público para mantener el Polígono, hasta que no estuviera creada la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), algo que al día de hoy sigue pendiente, pese a los intentos baldíos del Cabildo y de los propios ayuntamientos, con distintas interpretaciones de los secretarios municipales. No obstante, Güímar siempre destinó dinero y recursos -la alcaldesa habla de unos 80.000 euros anuales- al mantenimiento y conservación de su parte (22% del Polígono), tanto que en agosto de 2015 pintó una raya azul para delimitar su territorio del de Arafo y dejar claro quién limpiaba y quién no.

Candelaria, al igual que Arafo, se resistía a hacerlo por entender que ese mantenimiento correspondía a la EUC o a un consorcio, hasta que la larga espera de su creación le llevó a actuar sobre la zona, algo que ahora ha hecho Arafo, después de una larga espera y cuando las palmeras y la basura llevaban obstaculizando el tránsito de vehículos y peatones, tanto que la propia secretaria municipal, Ruth Arteaga, advierte de que “en caso de accidente por la caída de una rama, por ejemplo, el responsable hubiera sido el Ayuntamiento de Arafo”, desmintiendo que hubiera puesto reparos a la actuación municipal-

Anuncio en Facebook

José Juan Lemes hizo público hace dos días que el Gobierno municipal que lidera no presupuestará este año el dinero comprometido para la puesta en marcha de la Entidad Urbanística de Conservación, en concreto 50.000 euros. “Este año en el presupuesto municipal no vamos a supeditar esos 50.000 euros que año tras año no se han podido utilizar y hemos decidido formalizar un contrato con la empresa que desde hace varias semanas está ejecutando las obras de rehabilitación de jardines, arquetas y señalización de nuestra parte del Polígono”, comunicó el alcalde a través de su cuenta de Facebook. Lemes explica que el Ayuntamiento de Arafo lleva varios años consignando en el presupuesto municipal “nuestros 50.000 euros para aportarlos en cuanto se formalizara la EUC”. “Un año tras otro dejamos de hacer otras cosas con un dinero que, según de Intervención , solo podíamos gastar en el marco de la mencionada entidad”, comentó.

Según recuerda Lemes, el estudio elaborado por técnicos de la Asociación Mixta cifra el mantenimiento del Polígono en algo más de 400.000 euros anuales, en consonancia con los gastos registrados por el complejo durante los últimos años.

Insiste Lemes que la recepción del Polígono se hizo “todo a partes iguales para Güímar, Arafo y Candelaria, pese a que Arafo posee el 52% de la superficie total y, por tanto, se vendieron más suelo y naves en su territorio, este hecho no derivó en recibir los bienes que le correspondían por su superficie”, sin detenerse en que Arafo multiplica por dos los ingresos con respecto a Candelaria y Güímar.

Dos nuevas superficies alimentarias

Arafo, aparte de las superficies comerciales que tiene en el polígono de El Carretón, pronto dispondrá de otras dos más dedicadas al mundo de la alimentación. Por lo pronto, ya ha empezado el desmonte en la que se situará Mercadona y en breve se iniciará, al lado, el de Hiperdino, justo una enfrente de la otra en la rotonda principal de salida y entrada de la TF-1 por la zona de El Volcán.