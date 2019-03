“CC gobierna en Santa Cruz desde el día 1 que se declaró la democracia, y es más que evidente que está agotada”

La socialista Patricia Hernández está convencida de que será la próxima alcaldesa de Santa Cruz. Su apuesta es devolver el protagonismo a los barrios, en los que está centrando su campaña electoral, con la movilidad como eje central. Asegura, la también diputada, que el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, “está agotado”. Por eso, dice, “un periodo de descanso en la oposición le vendrá bien”. Acusa a Coalición Canaria (CC) de presentar “maquetas e infografías” sin concretar un proyecto en la ciudad y que son los propios vecinos los que admiten que el único cambio que se ha dado en los barrios lo impulsó Manuel Hermoso; “desde entonces, la nada”.

-¿Por qué quiere ser alcaldesa de Santa Cruz?

“Soy de Santa Cruz, vivo aquí, soy secretaria general del PSOE de Santa Cruz y todo aquel que me conoce sabe que, desde niña, siempre he querido ser alcaldesa. Hasta ahora no se habían dado las condiciones para serlo y, hace unos meses, el primero que me lo pidió fue el propio portavoz municipal (José Ángel Martín). Él fue el que me dijo que tenía que ser yo la candidata porque entendía que podíamos ganar las elecciones y en eso estamos. Digamos que se abría una ventana de oportunidad y el partido decidió que la mejor persona para cruzarla era yo”.

-Su campaña electoral se está desarrollando en los barrios, en el caladero de votos de CC. ¿Qué se está encontrando?

“Abandono, hartazgo… A nosotros lo que nos dicen los vecinos es que todas las acciones transformadoras de los barrios, las últimas, las hizo Manuel Hermoso. Aquí no se hace nada desde entonces”.

-El PSOE ha formado también parte del equipo de gobierno en estos años…

“El PSOE no gobernó en esas áreas y lo hizo en medio de una crisis, con una gestión limitada en el tiempo. Aquí quien ha gobernado toda la vida en Santa Cruz es CC con el apoyo del PP”.

-¿Cómo concreta ese abandono?

“Lo que vemos en nuestras visitas es que, como dicen los vecinos, los políticos de CC han vivido del cuento muchos años gracias al empuje de una gestión que quedó atrás hace décadas. Ese abandono ya se ha convertido en hartazgo y es el momento de que los barrios recuperen su protagonismo. No se entiende Santa Cruz sin sus barrios. El abandono es palpable, en todo, en la falta de infraestructuras, servicios, pavimento público, en el tamaño de las aceras o la falta de ellas, el alcantarillado… Nosotros queremos construir un proyecto de ciudad que incluya a todos sus ciudadanos”.

-¿Comparte la visión que el actual equipo de gobierno ofrece sobre algunos de los proyectos que se podrían llamar estrella?

“Ellos no han hecho nada. Cuando el equipo de gobierno habla de proyectos habla de la nada. Son maquetas. En ocho años han hecho muchas infografías y pocas realidades, macroproyetos que nunca llegan. Ni carril bici, ni playa de Valleseco, la plaza de toros, cuartel de San Carlos… Nosotros decimos que CC podría reciclar su programa electoral de hace ocho años y seguiría estando vigente. Están en una situación saneada económicamente, algo de lo que presumen; por tanto, si los proyectos no llegan no es por una cuestión de perras, sino por falta de capacidad”.

-¿Qué modelo de ciudad propone el PSOE para Santa Cruz?

“Creemos que la ciudad tiene que estar diseñada para vivir, para moverse, con puntos de encuentro, por eso planteamos como eje central de nuestro programa el fomento de la movilidad. Desde el propio edificio, como, por ejemplo, dotando de ascensores a los de más de tres plantas que no lo tienen. De ahí pasamos a la movilidad en el entorno más cercano, con infraestructuras adecuadas para ello y espacios de encuentro suficientes, además de la movilidad entre barrios”.

-¿A qué se refiere con la movilidad entre barrios?

“Si estoy en Ofra y quiero ir a La Salud necesariamente tengo que bajar a La Cruz del Señor y volver a subir, y son dos barrios que no están a más de dos kilómetros. La ciudad está trazada en función de la orografía, en pendiente, y creemos que también se puede caminar de norte a sur. Es cierto que hay pendientes, pero hasta ahora lo que se ha decidido es no salvarlas. Se debe propiciar que todo se haga próximo a donde vive la gente. Santa Cruz es una ciudad hostil para los peatones, excepto en el centro, a donde, por cierto, no puedes llegar porque tiene poca comunicación de transporte público y en los parking se disparan los precios”.

-¿Qué le parece la ordenanza de tráfico que está en exposición pública que regula, por ejemplo, los aparcamientos rotatorios?

“Nosotros creemos que la política de movilidad tiene que ser global y no a través de parches. Lo que nos preguntamos es dónde está el Plan de Movilidad de Santa Cruz y qué se ha cumplido y qué no. El Gobierno de Canarias sacó una subvención para fomentar la movilidad en las ciudades y Santa Cruz no se presentó, así que no hay una política de movilidad, ni a pie, ni en transporte público, ni en aparcamientos. No se puede hablar de medidas aisladas. En esta ciudad se hace un planeamiento y luego no se cumple”.

-¿A qué se refiere?

“A que vas al Suroeste y lo que te dicen es aquí va una escuela infantil, aquí una residencia, aquí un centro de salud, y en lo que se resume todo es un “aquí va un solar”. Lo que tienen que hacer es cumplir con lo que está diseñado y aprobado”.

-El planeamiento de Santa Cruz está anulado y partidos como el PP recuerdan que fue el PSOE el que lo aprobó…

“Es una afirmación ridícula cuando todos sabemos que el trámite estaba casi liquidado y solo quedaba lo de la Cotmac. Esa afirmación está muy bien como eslogan pero no resiste un debate serio. Coalición Canaria gobierna Santa Cruz desde el día 1 que se declaró la democracia hasta hoy, y está agotada; es más que evidente. El impulso de Manuel Hermoso no es la desidia que tiene ahora el señor Bermúdez, al que se le ve agotado. Le hace falta un periodo en la oposición para que descanse”.

-¿Junto a la movilidad, qué echa en falta en Santa Cruz de una manera más urgente?

“Las políticas de vivienda. Desde la rehabilitación hasta la construcción de nueva oferta para influir de verdad en los precios de la vivienda. El Ayuntamiento tiene suelo que debe dedicar a la promoción de la vivienda porque así se lo dice la ley en el aprovechamiento urbanístico y es algo que no está usando para evitar el elevado crecimiento del precio de la vivienda en el municipio”.

-¿Qué cree que influye más en el precio, la falta de vivienda o el alquiler vacacional?

“Ambas cosas influyen. Es un problema sangrante y me parece lamentable que el señor Bermúdez diga que no es un problema grave el precio de la vivienda, cuando está expulsando a jóvenes de Santa Cruz, gente que quiere vivir aquí y que tiene que irse porque no encuentra una casa por menos de 500 euros”.

-Pero es un problema que no solo afecta a Santa Cruz…

“Sí, pero los jóvenes de Santa Cruz se van a vivir a otras zonas de las Isla, así que están encontrando respuesta en otros sitios. En cualquier caso, la pregunta que nos hacemos es qué está haciendo el Ayuntamiento para que eso no suceda. Y en ocho años, ¿cuántas viviendas de protección oficial se han construido? La respuesta es ninguna”.

-¿Qué le parece el anuncio de Carlos Alonso de que en los terrenos de la Refinería irá un gran pabellón deportivo?

“Tenemos los pabellones y las instalaciones deportivas de los barrios cayéndose y el Cabildo saca otra maqueta de paseo que ni siquiera es una maqueta. Tenemos las instalaciones de todo el municipio que da lástima verlas, con petas y grietas. El futuro de esos terrenos no pertenece ni al alcalde de turno ni a la corporación de turno. Ese futuro lo decidirán los ciudadanos de Santa Cruz. En cualquier caso, respetando la normativa y con los aprovechamientos correctos”.

-¿En qué punto está la denuncia del PSOE sobre este acuerdo?

“Tenemos esto en el contencioso-administrativo y a pesar de que dijeron muchas cosas, el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha respondido. Aquí dicen lo uno y lo contrario, dicen que es una declaración de intenciones y luego anuncian lo que va a haber. En realidad, intentan hablar de cosas que se supone que van a hacer por no hablar de lo que han hecho, simplemente porque no han hecho nada”.

-¿Cómo enfrenta el PSOE la política de pactos tras las elecciones?

“Nosotros tenemos un proyecto y una propuesta que estamos diseñando con los ciudadanos y que aspiramos a que sea mayoritaria en Santa Cruz. Es una ciudad inclusiva y compartir ese proyecto de ciudad en el que quepamos todos es fundamental para llegar a un acuerdo. Por tanto, en ese sentido, si hay un partido que divide, enfrenta y discrimina a parte de los ciudadanos de Santa cruz, con nosotros no tiene cabida, y esa es la respuesta que esperaba de todos los demócratas. Me inquieta la posición del que tiene la máxima responsabilidad de regir los destinos de los chicharreros respecto a ese asunto y lo lamento profundamente porque lo que indica es que está dispuesto a todo para seguir en el cargo”.

-El PSOE ya ha pactado antes con CC, ¿lo repetiría?

“Pensamos que podemos ser mayoritarios, lo somos ya en la sociedad, esperamos serlo también en las urnas. Creemos que los pactos tienen que ser sobre ideas y si tenemos en cuenta que somos la alternativa a CC, no entra en nuestros planes pactar con ella”.

-¿Qué le dicen las encuestas?

“Nosotros no hemos hecho encuestas, pero como nuestros adversarios políticos van contando las suyas, lo que sabemos es que estamos en disposición de ser primera fuerza política y eso lo reconocen nuestros propios adversarios. Es la primera vez que estamos en disposición de ganar las elecciones en Santa Cruz y esa es la realidad que reflejan las encuestas, las de nuestros adversarios también”.

-Usted va de número dos al Parlamento por la lista regional. ¿Si no es alcaldesa se va a quedar en la oposición?

“Sinceramente, descarto la posibilidad de no ser alcaldesa, creo que lo voy a ser y para eso estoy trabajando. Pero dicho esto, me parece tan vergonzoso que el alcalde haya hecho referencia a esto como una crítica contra mí cuando no hace tanto fue de número dos al Congreso de los Diputados. Lo que le digo es que va a ser bueno para Santa Cruz tener a la alcaldesa sentada en el Parlamento de Canarias, alzando la voz y reclamando las inversiones necesarias. Ahora mismo estamos sufriendo un abandono por parte de las administraciones con un alcalde callado. Insisto en que vecinos de Santa María del Mar están entre muros, que el Viera y Clavijo sigue esperando para que cumplan el acuerdo firmado, igual que se espera en vivienda o en dependencia, con vecinos que tienen que abandonar un centro sin tener a dónde ir o que el hospitalito de niños no tenga pediatras, y mi alcalde está callado”.