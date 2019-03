El coordinador del PP de Güímar califica de “bicho” a su socio de gobierno

Como era de esperar, Victor González, coordinador del Partido Popular en Güímar y asesor de la alcaldesa, ha tardado poco tiempo en salir a la palestra sobre lo que considera “la última infidelidad” del socio (CC) en el Gobierno local, calificando de “bicho” al que sigue siendo primer teniente alcalde, Gustavo Pérez, a quien quiere ver ya cesado por Luisa Castro, algo que estaba previsto para el lunes en la reunión de la asamblea local de los populares, aunque todo apunta a que ocurrirá mañana mismo. Se refiere al fichaje del edil popular, Juan Delgado, por CC: “Juan es una buena persona, en manos del bicho Gustavo Pérez”, sentencia.

El que se calificó como Reportero tocahuevos, comenta que “como era vox pópuli, y pudiendo confirmarlo los presentes días, el concejal y quinto teniente de alcalde de este Ayuntamiento, Juan Delgado, ha renunciado a su militancia en el Partido Popular para, ni más ni menos, que formar parte de las listas de Coalición Canaria en estas nuevas elecciones, todo un canto de sirena por parte de Gustavo Pérez”.

Escribe Víctor González, que lleva casi un año criticando la labor de Gustavo Pérez a través de su canal de youtube, Vititovisión, que se trata de “una historia que se vuelve a repetir el municipio. Con el concejal Ventura, que en paz descanse, ya pasó cuando se cambió a las filas de Coalición Canaria, por lo que en el Partido Popular ya hemos vivido un cambio con anterioridad y no nos queda más que decir que el PP en Güímar no pactará en el próximo mandato con Coalición Canaria”.

“Aspiramos -añade- a obtener la mayoría. Pero, aun así, si no pudiéramos obtenerla, preferimos irnos a la oposición con toda la dignidad del mundo antes que pactar con Coalición Canaria. Además, si CC quisiera pactar con el PP, sería un requisito incuestionable para este partido que quitaran a Juan Delgado de concejal”, aunque reconoce que “de manera individual, aunque haya tenido diferencias con Juan Delgado, siempre en el ámbito político y profesional, personalmente lo considero una excelente persona, sabiendo además lo muy querido que es en el municipio. Por esta misma razón, nos entristece que se jubile de esta manera, como un chaquetero y un tránsfuga. Y sí, yo también lo fui, y precisamente por ello sé lo que es que la gente te señale, no sabiendo si Juan estará preparado para recibir ese hostigamiento, porque realmente no se lo merece. Él no es político. Coalición Canaria no merece que le haga eso, ya que solo lo quieren, como he dicho, para los votos”.