El mensaje de Anabel Benítez antes de morir de cáncer hará que te replantees tu vida

Anabel Benítez Rodríguez falleció esta semana en Agaete, Gran Canaria, a causa de un extraño cáncer de ovario. Su caso es el primero en España. Benítez ha querido despedirse luchando, en la medida de lo posible, porque se encuentre el tratamiento adecuado para su enfermedad.

“Por favor, insto a que se dedique más dinero a la investigación y a que los hospitales hagan las pruebas con más eficiencia”, comenta en el vídeo. Anabel lamenta que “no se puede esperar mes y medio a que se haga una prueba, en la que se comprobó que no me estaba funcionando bien el tratamiento y casi no hubo margen de reacción”.

No obstante, Benítez agradece la atención de los médicos encargados de tratarla, “porque han hecho lo que han podido con lo poco que sabían de mi caso”.