El Plan de El Toscal vuelve a tener el visto bueno del Cabildo, 4 años después

En mayo de 2015, a escasos días de las elecciones municipales, el Plan Especial de El Toscal se llevó al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz para su aprobación definitiva. Salió adelante con una treintena de condicionantes del Cabildo. Cuatro años después, se repite la historia, incluso con informe de nulidad de por medio que obligó a repetir casi todos los trámites administrativos. El Ayuntamiento tiene la intención de llevar al Pleno de mayo la aprobación definitiva del Plan de El Toscal. “Ya hemos recibido el informe favorable del Cabildo, dando por bueno el documento corregido. Nos queda por recibir el informe del Gobierno de Canarias y una vez que lo recibamos, si es positivo, enviaremos el documento definitivo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para un informe final que debe aportar”, explicó el concejal de Urbanismo (PP) de Santa Cruz, Carlos Tarife.

Todo un proceso que el edil confía está solventado para que, “en mayo, como muy tarde, podamos tener todo aprobado”. “Es el primer paso para la llegada de la inversión pública que debe planificar la próxima corporación y un avance histórico en Patrimonio si tenemos en cuenta que hablamos de un expediente que se abrió en Urbanismo en 2008 y se va a aprobar en 2019”, concluyó.

Igual que en 2015, el visto bueno del Cabildo se propone con condicionantes, aunque esta vez son solo tres. Concretamente hace referencia el área insular de Patrimonio Histórico a que los nuevos convenios que se firmen con los propietarios para actuaciones urbanísticas aisladas, deberán adaptarse a los nuevos condicionantes. Estos tienen que ver con la transformación en fachada de una medianera que linda con una propiedad privada, en la calle San Francisco Javier, y la conservación de una fachada anexa a la ciudadela de la calle del Señor de Las Tribulaciones (el Ayuntamiento proponía su demolición porque afectaba al parking previsto en esa zona).

Obligación de visitar los edificios

El segundo condicionante es la necesidad de terminar el inventario de los inmuebles protegidos. Y es que Urbanismo tiene la obligación de visitar todos los edificios, inspeccionando por fuera y por dentro su estado. En caso de que esto último no fuera posible, “los inmuebles que aun así, queden sin visita a su interior, deberán tramitar, con carácter previo a la obtención de cualquier tipo licencia municipal, una Modificación Puntual del Catálogo. Sin dicha modificación sólo se permitirán obras de estricta conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas”. En cuanto al tercer y último condicionante, se debe “corregir” la definición del Plan Director de Espacios Públicos. Un plan que, tal y como señala el informe, “hasta tanto no se apruebe el Plan Director de los Espacios Públicos, cualquier dotación individual o cualquier aspecto que afecte a Espacio Libre Público no regulado en la Normativa del Plan Especial, que se pretenda llevar a cabo precisará igualmente de autorización previa del Cabildo”.

Y es que, en resumen, a pesar de que El Toscal contará con su propia ordenación, lo cierto es que el Ayuntamiento no podrá hacer absolutamente nada sin el permiso previo del Cabildo. Ni conceder licencias, ni cambios urbanísticos ni sacar o meter en catálogo inmuebles que el área insular de Patrimonio Histórico no haya autorizado.