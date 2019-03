El PSOE acusa a Bermúdez de “engaño electoral” por invertir en limpieza solo antes de las elecciones

Uno de los caballos de batalla de la candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, está siendo la denuncia del abandono en que, a juicio del PSOE, mantiene el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (CC-PP) a los barrios, especialmente en lo que a la limpieza se refiere. Ayer, en rueda de prensa, Hernández aseguró que, aunque el alcalde, José Manuel Bermúdez, no quiera reconocerlo públicamente, que haya aprobado más de 300.000 euros para reforzar la limpieza en la ciudad, solo para los tres meses previos a las elecciones municipales, viene a darle la razón al PSOE en su denuncia. “El señor Bermúdez, el Ayuntamiento de Santa Cruz, hace un reconocimiento explícito de que la ciudad está sucia. Ya no son los chicharreros los que dicen, ni la oposición, es el alcalde el que reconoce que la ciudad está sucia”, afirmó la candidata socialista.

Hernández fue más allá al asegurar que este aumento del gasto, “fue aprobado en la Junta de Gobierno, fuera del orden del día, algo que, por cierto, no lo permite la Ley de Transparencia. No puede usar el dinero a escondidas de los ciudadanos”. La también diputada socialista añadió que es de una “tremenda gravedad” que pretendan “engañar” a los vecinos con una medida que se limita a marzo, abril y mayo, para, en junio, volver a la situación de febrero y en cuanto se adjudique el contrato, se estará en peor situación incluso que en febrero”.

Para los socialistas esta medida ni siquiera se puede calificar de electoralista porque “eso se puede aplicar cuando se inaugura algo y queda después de las elecciones. Aquí estamos hablando de un engaño electoralista, porque desaparece tras las elecciones”. Recordó Hernández que Valoriza, a quien el Ayuntamiento ha propuesto como adjudicataria del nuevo servicio de Limpieza, es la que menos personal propone. “No se cubrirán bajas, vacaciones o fines de semana. En resumen, se estará peor que ahora”. Por su parte, el portavoz municipal José Ángel Martín, relató que durante la comisión de control del jueves el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, mintió tras decir que no se producirían nuevas contrataciones porque el documento al que ha tenido acceso el PSOE de Santa Cruz de Tenerife se explicita que son “contrataciones”.

“Arteaga dijo ayer que no se contrataría más gente sino que era la gente del fin de semana, pero eso es falso porque se ha contratado. Y si es verdad lo que dijo, entiendo que este señor no puede seguir al frente del área ni un día más”, dijo Martín.

El concejal socialista aseguró que “a partir de junio se acabó” porque se ha demostrado que lo único que les importa no es la limpieza de Santa Cruz sino engañar a la gente para que les voten”. Para el portavoz se trata de “una nueva tomadura de pelo” de Bermúdez.

Dámaso Arteaga

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), quiso salir al paso de las duras críticas del PSOE, al que acusó de “cinismo político”, al criticar una decisión que “solo viene a recuperar el gasto que José Ángel Martín aprobó recortar en 2012”.

Arteaga aseguró que este gasto está acordado incluso con el Comité de Empresa de Urbaser desde el pasado octubre, “pero los plazos administrativos no nos han permitido aplicarlo antes”. Insiste el edil que, “dado que no ha entrado en vigor el nuevo contrato que traerá mejoras al servicio, hemos destinado la parte del gasto de limpieza presupuestado para estos primeros seis meses a implementar estas mejoras”. “A ellos (refiriéndose al PSOE es a los que les preocupan las elecciones; a nosotros la ciudadanía”, afirmó.

Aseguró el edil de Servicios Públicos que, si en junio tampoco entra en vigor el nuevo contrato, la medida extraordinaria, “esté quien esté”, podrá ser prorrogada. Además, recordó Arteaga, la prórroga concedida a Urbaser también finaliza en junio. Concluyó defendiendo que desde el Ayuntamiento “seguiremos tomando decisiones para mejorar la calidad de los vecinos hasta el último día de mandato, le pese a quién le pese”.