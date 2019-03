Evacuan a 1.300 pasajeros de un crucero en Noruega

Los aproximadamente 1.300 pasajeros de un crucero que navegaba cerca de la costa oeste de Noruega han tenido que ser evacuados por un fallo en los motores del navío, que ha quedado a la deriva cuando navegaba en medio de un fuerte temporal frente a la costa oeste de Noruega y amenaza con terminar estrellándose contra las rocas.

Las operaciones de salvamento están sucediendo sin incidentes para sacar a los ocupantes del ‘Viking Sky’, de acuerdo con las fuerzas de seguridad.

El crucero está operado por la compañía Viking Ocean, del multimillonario Torstein Hagen y tiene una capacidad máxima de 930 pasajeros, según sus especificaciones.

Evacuation by helicopters (4 in total) starting just now. 930 passengers onboard. The rest is crew. 1300. Very bad weather pic.twitter.com/Bo2etnjf2x

— S.Hava (@Air_4U) 23 de marzo de 2019