Fallece Freeda, la hija del mítico boxeador George Foreman

Freeda Foreman, hija del mítico boxeador George Foreman, fue encontrada sin vida en su propia casa, informa TMZ.

Las causa del fallecimiento no está confirmada, si bien se especula con un posible caso de suicidio, ya que presuntamente la también boxeadora, de 42 años, se habría ahorcado.

Su padre, George, publicó una emotiva despedida en su cuenta de Twitter.

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE

