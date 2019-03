Los jugadores quieren salvar a Oltra

Los jugadores del CD Tenerife se han conjurado para salvar este viernes la cabeza de José Luis Oltra. Aún a sabiendas de que visita el Heliodoro Rodríguez López el líder de la categoría, el Osasuna, los blanquiazules intentarán, por todos los medios, sacar el partido adelante para evitar que su míster sea destituido.

De sobra saben que si pierden con el enrachado equipo rojillo, el valenciano estará fuera del equipo. Están convencidos de que un cambio de técnico a estas alturas puede provocar malas consecuencias, por lo pondrán toda la carne en el asador para sumar los tres puntos. Quizás un empate tampoco salve a Oltra, por lo que solo vale ganar. “El entrenador tiene todo nuestro apoyo, trabajamos para ganar cada semana y estar todos en mejor situación”, señaló ayer Dani Hernández, uno de los jugadores con mayor peso dentro del vestuario, durante la rueda de prensa.

El portero se cuestionó si “sería positivo” un cambio de entrenador, ya que “estamos en una situación complicada y lo único en lo que nos centramos es en ganar, en tener tres puntos más y que el ambiente se relaje un poquito para trabajar mejor”.

Respecto al entorno afirmó que “no podemos controlarlo ni perder energía en lo que se dice o lo que sucede fuera de los vestuarios o campo de entrenamiento. Tenemos que estar muy centrados, dedicados por y para el equipo”, abundó el cancerbero.

Además recordó la hombría y coraje que ha demostrado el equipo cuando las cosas han marchado mal. “Este equipo ha demostrado ganas de mejorar y crecer en cada partido. Hay partidos que se nos han puesto cuesta arriba y los hemos conseguido empatar, incluso alguno ganar. Cada semana salimos a ganar, es lo que queremos. Si ganamos todos tenemos mucha más fuerza”, insistió.

Tampoco le gusta la idea a Víctor Moreno de destituir a José Luis Oltra. El director deportivo entiende que esta medida mancharía el plan que tiene trazado de cara a la próxima campaña. Sin embargo se ha encontrado con un problema que ni siquiera él ha originado y que ahora le está provocando su primera crisis dentro de la entidad. No obstante, aunque no quiera destituir a Oltra, no le quedará más remedio que hacerlo si los resultados siguen siendo como los actuales. El divorcio del míster valenciano con el presidente Miguel Concepción es absoluto, por lo que el resultado del viernes es completamente vinculante con el futuro del entrenador.