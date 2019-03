Melisa Rodríguez ratifica que Cs no pactará con CC con Clavijo imputado

Melisa Rodríguez, candidata en las primarias de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, ratificó ayer la posición de su partido de no pactar con Coalición Canaria (CC) salvo que se excluya del acuerdo a Fernando Clavijo, dada su actual condición de imputado por el caso Grúas. Tras presentar su candidatura, Rodríguez manifestó que, “por salud democrática”, el presidente del Gobierno regional debería dimitir. “Con imputados por corrupción política no podemos llegar a ningún lugar y Canarias no se merece a un presidente que esté imputado y que tenga que pasar por la Justicia por sus posibles delitos”, profirió en una rueda de prensa. A este respecto, Rodríguez hizo hincapié en que fue Cs el que consiguió que el murciano Pedro Antonio Sánchez dimitiera tras su imputación por varios delitos de corrupción en 2017. “Y en Granadilla de Abona pasó exactamente lo mismo, pedimos la dimisión de su alcalde en innumerables ocasiones, y al final se tuvo que hacer esa moción de censura”, remachó.

En cuanto a la convalidación del decreto ley del Régimen Especial para Baleares (REB), que fue aprobado el jueves en el Congreso de los Diputados con la abstención de Ciudadanos y CC, Melisa Rodríguez arguyó que el decreto “no está fundamentado” en ningún razonamiento lógico: “Lo que se tenía que haber hecho es una reforma del sistema de financiación autonómica, pero, en lugar de eso, el PSOE está creando cupos o sistemas específicos para amarrar votos en las próximas elecciones, lo cual es una estafa para todos los ciudadanos”.

Rodríguez resaltó que Ciudadanos propuso la extensión de las bonificaciones del 75% de las tarifas marítimas y aéreas para trayectos directos entre islas y de la Península a Baleares, Ceuta y Melilla. “Pero una cosa son las bonificaciones al transporte y otra es que pretendan comparar el régimen específico de una región ultraperiférica con el de otro archipiélago del país que tiene una renta per cápita por encima de la media nacional”.

En relación a su candidatura (la votación será entre el 8 y el 9 de marzo), dijo que se presenta porque cree que es “necesario que haya voces diferentes que representen a Canarias en Madrid, y porque con solo dos diputados han conseguido muchas cosas desde la oposición”.