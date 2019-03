Muere tras querer dar a luz a solas siguiendo un tutorial de Youtube

Una mujer de 26 años falleció en su vivienda en la ciudad Bilandpur, en la India, mientras intentaba dar a luz utilizando un tutorial de Youtube. El temor al estigma social de ser madre soltera fue el causante de la trágica situación, según explicaron fuentes policiales del país asiático.

Fueron los vecinos de la fallecida los que avisaron a la policía después de ver que, bajo la puerta del pequeño apartamento en el que vivía, asomaba un gran charco de sangre. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron a la mujer, sin vida, junto al cuerpo de su pequeño, también fallecido, junto a instrumentos como tijeras, bisturí o gasas. A su lado, en el móvil, seguía abierto un vídeo en el que se explicaba cómo dar a luz a un bebé en tu propia casa.

A 25-year-old woman died while attempting to deliver a baby alone in her rented room at Bilandpur https://t.co/b6q47mMFue

— The Hindu (@the_hindu) 12 de marzo de 2019