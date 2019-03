Oltra: “Cuando no se gana es lógico plantearte que haya cambios”

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, compareció en rueda de prensa previa al partido que jugará el CD Tenerife el próximo sábado, a partir de las 19.30 horas, ante el Alcorcón. El técnico valenciano empezó su alocución con una declaración de intenciones por el buen trabajo hecho por sus futbolistas en lo que va de semana. “Es una delicia ver entrenar a esta plantilla. Todos tenemos intención de ganar los partidos que jugamos, corrigiendo errores, siendo autocríticos y responsables. Es una semana buena, pero hay que llevarla al partido”.

Para el choque ante el Alcorcón puede contar con toda la plantilla excepto con Áitor Sanz, circunstancia que no es habitual en los últimos tiempos debido a las lesiones y sanciones. “Cada vez es más complicado decidir una convocatoria. Los tengo a todos menos a Aitor, la decides en función del 11 que tienes en mente, puede que lleve a 19 y hacer un descarte allí”.

Oltra dejó caer que podrían haber cambios en el once ante el conjunto madrileño, máxime después de un mal partido como así sucedió ante el Numancia. “Cuando vienes de un mal partido es normal plantearte cambios. A veces los haces y si sale bien te dicen que has rectificado bien. Si das continuidad y te sale bien te dicen que has mantenido la confianza y tenido personalidad”.

“Lo único que cuenta es el resultado. Más interés en ganar que yo es difícil que alguien que tenga. No se puede decir que me haya quedado quieto, he modificado cosas y también dado continuidad. Creo en el trabajo que hacemos”, aseguró el entrenador blanquiazul.

Además afirmó que con esta misma plantilla pero en mejor dinámica los resultados hubiesen sido muy distintos a los actuales. “Hay muchos aspectos que influyen en el fútbol. Creo que de esta plantilla, en otra dinámica, estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente, pero hay muchos factores, por eso este deporte es tan grande”.

Uno de los pocos partidos que ha podido ganar el CD Tenerife en lo que va de competición fue ante el próximo rival, el Alcorcón al que batió en el estadio por 3-2. Oltra asegura que el partido del sábado no tendrá mucho que ver con el de la primera vuelta. “El Alcorcón nos visitó líder, pero espero un partido distinto. Es el cuarto mejor local y con menos goles recibidos. Compiten muy bien en su campo, son muy fiables, intensos y verticales. Saben a lo que juegan”.

Uno de los futbolistas más discutidos de la plantilla por la poca aportación que ha hecho desde que llegó en el mes de enero es el delantero Fernando Conigilio. El argentino de momento no ha visto puerta, pese a ello el entrenador sigue confiando en sus cualidades. “Coniglio está jugando porque creo que debe jugar él. Tengo la potestad de decidir y así lo entiendo. Es un punta diferente a lo que teníamos, pero no le asegura la titularidad. Cada semana intento hacer lo mejor”.

Otro de los temas de actualidad en el club blanquiazul es la de jugar partidos los viernes. Y es que el próximo encuentro del representativo ante el Osasuna también será ese día- Oltra al igual que el aficionado del CD Tenerife no es partidario de jugar los viernes. “Molesta y no me gusta jugar tantos viernes. El protagonista de esto es la afición. No es el mejor horario para nuestra gente, al club también le sabe mal. No podemos hacer nada, pero preferiría jugar cuando mejor le venga a la gente”.

Pese al mal partido ante el Numancia, el técnico blanquiazul afirmó que volvería hacer el mismo ritual en los días previos al partido ante el cuadro soriano. “Volvería a hacer exactamente lo mismo en la semana antes del Numancia. Como no ganamos hay que buscar culpabilidades, pero entrenamos bien y no cambiaría nada de esos días. Hubiera apostado a que ganábamos al Numancia. Veo bien al equipo para Alcorcon , los futbolistas están responsabilizados, pero no podemos pensar en calendarios o estadísticas. Hay que estar centrados y dar la mejor versión”.

Oltra aclaró que la plantilla salió un día de Carnaval porque al día siguiente disponían de día de descanso. “El día siguiente a la foto de Carnaval de los jugadores había descanso. Se podía hacer en ese momento y fue antes del Numancia. La gente decía que así se hacía grupo, pero al no ganar hay gente a la que no le ha gustado”.

Está claro que cuando los resultados son malos siempre se cuestiona la figura del entrenador. Oltra no es menos y el run run de una posible destitución siempre flota sobre el entorno del representativo. “El club solo me transmite confianza, pública y privadamente. Sé que los resultados llevan a estas preguntas, pero solo estoy centrado en el partido. No voy a hablar de mi futuro, ni perdiendo, ni ganando tres partidos seguidos”.