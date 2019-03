Oltra: “No percibo que vayamos a acusar no haber jugado”

José Luis Oltra compareció en rueda de prensa previa al choque que va a disputar el CD Tenerife ante el Numancia mañana, a partir de las 17.00 horas. El entrenador valenciano empezó hablando de la motivación que tiene el equipo de cara al próximo partido: “Llegamos con ganas, ya que cuando no compites tienes ganas de hacerlo. Hemos entrenado muy bien, con buen ambiente. Queremos volver al camino del triunfo, y más de locales. Tengo bastante donde elegir, solo cuento con las bajas de Aitor Sanz y Jorge. Algunos tendrán que quedarse fuera de la lista”.

La única duda, a priori, con la que cuenta el entrenador blanquiazul es la del central que acompañará a Alberto, ya que Jorge Sáenz no podrá jugar por acumulación de tarjetas. “Mauro dos Santos está para jugar, igual que el resto. Está la mayoría a mi disposición y si entra es porque está para competir. Carlos Ruiz y él son las alternativas naturales. Tengo la decisión, pero no lo saben ni ellos todavía”.

También dedicó unas palabras a uno de los nuevos integrantes de su cuerpo técnico, Fran Blasco, que viene a aportar su granito de arena. “Hemos trabajado más aspectos individualizados desde la llegada de Fran Blasco. A nivel táctico hemos tenido más sesiones para repartir cargas y dar matices defensivos y ofensivos. Fran Blasco es un técnico muy bien preparado y un tío excelente. Aporta cosas, nos ayuda a mejorar y es uno más dentro del cuerpo técnico. Cada vez somos más multidisciplinares, todos aportan sus ideas”.

Oltra elogió al Numancia, al que definió como un rival con “señas de identidad propias”. “Ha ganado poco fuera, pero puntuado mucho. Le gusta jugar bien al fútbol, aprieta, es incómodo. Además es fuerte a balón parado, peligroso. Tenemos que quitarle el balón al Numancia y tener criterio para llegar y generarle ocasiones. No pensamos en una revancha, eso no ayuda. Allí no estuvimos bien”.

El valenciano no cree que el parón del pasado fin de semana vaya a afectar a su equipo. “Desde el punto de vista emocional hemos tenido un descanso mental. Nos hemos oxigenado y hecho otras cosas que como grupo nos pueden venir bien; además, hemos recuperado gente, aunque hubiera preferido no parar”.

Uno de los males que persiguen al CD Tenerife es la prontitud con la que encaja gol en los primeros minutos de partido. Oltra pidió que sus jugadores salgan al terreno de juego con la máxima concentración. “Uno de cada cuatro goles que encajamos es en los primeros 15 minutos. Tenemos que salir bien, pocas veces nos hemos puesto por delante del marcador, aunque eso tampoco asegura nada”.

Por último, tuvo palabras de aliento para Aitor Sanz, que está viviendo un calvario con las lesiones: “Es un profesional increíble y un chico fantástico. Es una lástima no poder contar con él. Es muy positivo e íntegro”.