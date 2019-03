“Se formarán agrupaciones socialistas en otras islas; no hay compromiso con el PSOE”

-¿Cómo vivió la bronca de esta semana en el Parlamento para cambiar el reglamento y crear grupo con tres diputados?

“Con sorpresa y cierta perplejidad. La enmienda cumplía con todos los requisitos”.

-¿Por qué se sometió a votación tres veces?

“En la votación inicial tuvo el apoyo de varios grupos parlamentarios y recibió 29 votos a favor, con lo cual la enmienda prosperaba”.

-¿Qué ocurrió entonces?

“El Grupo Parlamentario Popular, en concreto, la señora Reverón, me decía que se había equivocado. Se somete nuevamente a votación y obtiene 31 escaños. Ahí vuelven a percatarse, fingen, desde mi punto de vista, que fue un error y, lógicamente, desde los servicios jurídicos de la Cámara, de los que había en ese momento dos responsables, habitualmente hay uno, le informaron, a petición de la presidenta y de la Mesa, de que procedía conforme a derecho. Lo que procedía conforme a derecho es que no cabía ninguna votación más, porque se había votado una primera vez, una segunda y pretendían hacerlo una tercera. Los servicios jurídicos de la Cámara dijeron que no procedía y, lógicamente, yo me opuse también. Y lo hice porque el Parlamento es una Cámara para que los grupos parlamentarios estén atentos a lo que hacen…”.

-¿Cree, realmente, que es que no sabían lo que hacían?

“Me da la sensación de que, en el fondo, había otras cuestiones que no son las del error”.

-¿A qué se refiere?

“Discrepancias, faltas de cohesión en algún grupo”.

-¿En cuál o cuáles?

“No es normal lo que ocurrió en algún grupo. Quienes acudieron después a la legitimidad que les asistía para acometer una tercera votación contaban con el refrendo de los servicios jurídicos de la Cámara porque lo dijeron muy claro, una tercera votación solo se podría hacer en pureza legal, si hay unanimidad y, lógicamente, mi grupo se opuso. La presidenta del Parlamento, bajo su responsabilidad, desatendiendo a los servicios jurídicos, que eran contrarios, la sometió a votación y fue en ese momento cuando retiré la enmienda porque me daba vergüenza lo que estaba ocurriendo”.

-Por lo que está diciendo, ¿tomará algún tipo de acción?

“No tengo ninguna duda de que lo hubiera ganado ante un recurso frente a una votación tercera, que iba en contra de los informes de los servicios jurídicos de la Cámara”.

-Le insisto. ¿Tiene usted pensado acudir a los tribunales?

“No. Si hubiera tenido la intención de recurrir la decisión, la hubiera sometido a votación y no tengo ninguna duda, después de haber consultado a distintos juristas, de que la hubiera ganado. La retiramos por responsabilidad y coherencia para no seguir sometiendo a la Cámara a un dislate bochornoso”.

-¿A quién señala? Vamos a ponerle nombre y apellidos.

“Hablaba de falta de cohesión en algunos grupos, lo voy a dejar ahí”.

-Pero, ¿por qué tanto interés en tener grupo propio?

“Supone algo muy importante. En 11 parlamentos de las 17 comunidades autónomas se puede constituir grupo parlamentario con tres diputados. Y, sin embargo, aquí no lo quieren ver. Nosotros habíamos planteado tener grupo parlamentario con tres diputados y alcanzar el 15% de los votos en la isla respectiva, por lo que me parece razonable lo que pedíamos. Lo que está claro es que en el arco parlamentario hoy hay seis grupos, incluido el Mixto, pero yo soy consciente de que van a entrar Ciudadanos y Vox en el Parlamento. Es coherente que plantee esto para disponer grupo parlamentario propio y no compartirlo con otros”.

-¿Va a intentarlo de nuevo?

“Sin lugar a dudas, pero para ello es preferible que los canarios se expresen”.

-Aquí también estamos hablando de fondos económicos para los grupos.

“Efectivamente. El Grupo Mixto, que lo forman los tres diputados de ASG, dispone de un pequeño despacho en el Parlamento que no reúne todas las condiciones que quisiéramos. ¿En el futuro próximo tiene que haber nuevas infraestructuras con nuevos espacios? Sin lugar a dudas. Lo que no podemos es mentir a los ciudadanos. Mintieron a los canarios la inmensa mayoría de los partidos políticos cuando de forma egoísta rompieron los equilibrios en Canarias para dar más peso donde ellos creían que tenían más electores, es decir, en la lista regional. Ahora lo que hicieron, y se arrepienten de ello, es incrementar más diputados, de 60 a 70. Decían que eso no generaba más gasto, y mintieron a los ciudadanos”.

-Cambiemos de asunto. ¿Qué ha negociado usted con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos?

“Se interesó para que nosotros, como partidos políticos, pudiésemos buscar puntos de encuentro para el futuro próximo, que se llegaron a escribir en un documento. Por tanto, tenían mucho interés y lo siguen teniendo. Lo que pasa es que fue en un momento muy conflictivo, dada la tensión interna que se produjo en el PSOE a propósito de las candidaturas y de determinadas impugnaciones, especialmente, en Tenerife. Por tanto, la tensión estaba más centrada en resolver el problema interno, que no en las confluencias con otros. Escuché con mucho respeto las propuestas planteadas y dijimos de iniciar una vía de diálogo. Eso no se ha respetado. Dije antes de la votación de la creación del grupo parlamentario que no hay ningún tipo de entendimiento con el Partido Socialista”.

-¿No apoyaría usted un Gobierno socialista?

“Eso lo dije en algún momento, pero hay que ver las cosas desde una perspectiva serena y pensando en el futuro. La matizo ahora en el sentido siguiente. Sin conocer los resultados, me lleva a decir, primero, cuál va a ser la composición de la Cámara, y después nos posicionaremos por el interés de los canarios”.

-Con lo cual, no descarta un pacto con el PSOE, a pesar de que se ha roto el diálogo.

“Sin lugar a dudas. Vamos a ver, a pesar de que no haya habido entendimiento puntual porque la tensión especial de los órganos de dirección del PSOE era atender los conflictos que se iban planteando. No solo para las listas al Congreso, que, por cierto, fue uno de los ofrecimientos de Ábalos, el número dos al Congreso por esta provincia”.

-¿Cómo fue su negociación con Ábalos en ese punto?

“Le dije que, para que eso ocurra, tienes que imponerlo al Partido Socialista Canario, porque esa bicoca no la van a permitir”.

-¿Ha sido Ángel Víctor Tores un escollo para que ese acuerdo se produjera?

“Siempre he dicho que los liderazgos hay que apoyarlos y la condición de insularidad hace que haya comisiones ejecutivas en cada isla, y si las insulares no apoyan los liderazgos, se crean problemas. En este momento, aún cuando sea el líder, tiene muchos cuestionamientos en determinadas islas y es público y notorio en Tenerife. Por tanto, yo a él lo entiendo, aunque hay cosas que no comparto, pero hay que respetar las decisiones de un partido político que las adopta en medio de una gran debilidad interna, cuando era posible y era necesario cohesionar y responder a acuerdos. Incluso, están propiciando pactos con Nueva Canarias en La Gomera. Creo que algunos se ponen muy nerviosos cuando se trata de que otros partidos tengan grupo parlamentario….”

-¿Cuál ha sido la postura del secretario general del PSOE canario respecto a la iniciativa de ASG para tener grupo parlamentario propio?

“Al final, Ángel Víctor, que era una persona proclive, seguro que se vio absolutamente mediatizada en esa decisión por otros que son mediocres en la política y que no ven la necesidad de cohesionar al PSOE para que, desde ahí, pueda llegar a tener un éxito electoral. Ahora mismo, al PSOE le vienen dados los incrementos por una cuestión meramente de la evolución a nivel nacional, y siempre hay un techo de mínimos, pero creo que las cosas las podían haber hecho de otra manera”.

-Finalmente, ¿a qué administraciones se presentará la Agrupación Socialista de Tenerife (ASTF): Parlamento, Cabildo de la Isla, algún ayuntamiento…?

“La ASG tiene su autonomía propia y su órganos de dirección y vamos a trabajar desde ese ámbito, digo vamos, porque seré candidato en algunas listas, por los ciudadanos de La Gomera. Otra cosa distinta es la ASTF, que tiene también sus órganos de dirección, la presidenta del partido es Sonia Fernández, que es muy conocida, ya que fue concejala de Urbanismo en Güímar. Son ellos los órganos de dirección, los que determinan quiénes, cómo y cuándo. Es verdad que hemos compartido algunas reuniones, encuentros en el norte y en el sur de Tenerife, muy potentes de participación de ciudadanos gomeros y no gomeros. A principios del mes de abril, ya lo señalarán ellos, irán a inaugurar una sede muy amplia en una zona entre Santa Cruz y La Laguna, y además, haremos encuentros con ciudadanos en el área metropolitana. Por tanto, nosotros vamos a ayudar a fortalecer este proyecto”.

-¿Uno de los compromisos que usted adquirió con Ábalos era no crear más agrupaciones socialistas en otras islas?

“El acuerdo era no crear otras agrupaciones socialistas en otras islas, salvo la de Tenerife, que ya estaba creada”.

-Es decir, ¿fue ese el compromiso que usted adquirió?

“A partir de ya, no hay compromisos. Habrá agrupaciones socialistas en La Palma, en El Hierro, en Gran Canaria,…”

-Con lo cual, ¿el compromiso era que usted no alumbraba más agrupaciones si ellos apoyaban, entre otras cosas, la creación del grupo parlamentario con tres diputados?

“Eso era una pausa que se había hecho hasta que llegara el acuerdo. El acuerdo no se produjo porque la debilidad interna propició la creación de grupos contestarios a esos liderazgos y, lógicamente, al no haberse producido, hasta luego Lucas”.

-Disculpe que insista, para que quede claro, ¿que el PSOE no haya apoyado la creación de grupo parlamentario con tres diputados, es lo que propicia que usted siga creando agrupaciones socialistas en otras islas?

“No seré yo quien las crea”.

-Entiéndame la pregunta

“No hay ninguna razón para que no empiecen a crearse esas agrupaciones en todas las islas”.