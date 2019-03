Sobreseída la causa penal contra la alcaldesa y el concejal de Policía de Güímar

El Juzgado número 3 de Güímar, con fecha del 15 de marzo, ha sobreseído la causa penal abierta contra la alcaldesa Carmen Luisa Castro y el concejal de Seguridad y Régimen Interior , Francisco Javier Amador, tras una denuncia del sindicato policial Stap Canarias por el trato de favor a un policía para realizar planes de seguridad y la concesión de horas extras.

El juzgado señala que , tras las diligencias practicadas, no se pueden extraer indicios suficientes que permitan la continuación del procedimiento, más bien al contrario, no queda constancia de haberse perpetrado delito alguno, ni prevaricación ni tráfico de influencias ni malversación de fondos. Tanto el Ministerio Fiscal como la representación procesal de Carmen Luisa Castro solicitaron el sobreseimiento de las actuaciones.

En las razones jurídicas, en el apartado Segundo del auto, se expone que “de todas las diligencias practicadas se desprende que no hay indicios suficientes para considerar la existencia de los delitos investigados”, remarcando que “el funcionario nombrado está legalmente capacitado para la realización de los planes de seguridad, pues a mayor abundamiento, desde julio de 2.017, el funcionario en cuestión está acreditado para la realización de estas funciones, según acreditación expedida por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, estando con anterioridad en posesión de diversa titulación relacionada expedida por varias entidades académicas, no existiendo infracción penal alguna en la redistribución de tales funciones, siendo, como advirtió el Ministerio Fiscal en su informe, una cuestión organizativa”.

“Por otro lado -continúa el auto de la juez Priscila Espinosa-, se denunció que se han llegado a abonar importantes cantidades de dinero público, en concepto de horas extras a dichos funcionarios que se presentan como injustificables. De la documentación unida a las actuaciones y declaraciones practicadas, no hay indicio alguno para sospechar que se estén retribuyendo horas no realizadas ni se está vulnerando ninguna normativa”.

(…) Por todo ello se acuerda el sobreseimiento provsional y el archivo de la presente causa. Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y/o apelación en el plazo de cinco días.

Juan Delgado trabaja para rebajar los malecones

Por otra parte, Juan Delgado, concejal del PP de Güímar y vecino de Agache, no ha estado en las manifestaciones que se han sucedido los dos últimos sábados en la zona contra las obras que l Cabildo realiza en la TF-28, y no lo ha estado porque “han sido politizadas”, afirma él, mientras recuerda que está trabajado con el técnico de las obras y la directora de Carreteras, Ofelia Manjón para rebajar 30 ó 50 centímetros, allí donde se pueda, y los vecinos -“que no todos se manifiestan”, señaló- puedan caminar al margen del tramo de cuatro kilómetros que está ahora en obras por los núcleos poblacionales de Lomo de Mena, Pájara, La Medina y El Escobonal, mientras los vecinos insisten en la colocación de aceras, para lo cual este sábado volverán a movilizarse, en este caso con una concentración de 12 a 14 horas en las puertas del Cabildo de Tenerife.