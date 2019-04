Albert Rivera: “En Canarias siempre pedís igualdad, nunca pedís tener más, sino ser iguales”

Alrededor de 400 personas han estado presentes en el mitin de Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, que se está celebrando en la santacrucera Plaza de La Candelaria. A Rivera le acompañan varios representantes de la formación naranja en Canarias como Vidina Espino, la primera que tomó la palabra para transmitirle que su deseo es que se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España.

“Soy periodista y nunca imaginé que me acabaría comprometiendo para cambiar Canarias. Vamos a ser nosotros, no los políticos profesionales, y vamos a cambiar Canarias desde la moderación, desde el centro. Salimos a ganar”, aseguró Espino, quien además insistió, entre aplausos, en que “La política no es una profesión sino una responsabilidad. Tenemos mucho talento en Canarias, y la triste realidad actual se puede cambiar. No nos ha caído una maldición del suelo, sino 25 años de Coalición Canaria”.

Por su parte, Marcos de Quinto, el candidato número dos de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, explicó que “el estado no se diferencia mucho de la empresa. Hay que saber quiénes son tus clientes, y eso son los ciudadanos. El propósito es que mejoren tus clientes, y lo que necesitan es educación, sanidad y protección cuando vienen mal dadas. Y si a los ciudadanos les va bien, al estado le va bien. Eso está en el centro del programa de Ciudadanos. Queremos crecimiento económico, y para eso hace falta gente que quiera invertir, en España y en Canarias. Para eso es mejor que haya estabilidad política y económica, si no miren hacia Cataluña o Reino Unido”.

Otra de las personalidades de Ciudadanos en este acto multitudinario de la formación liderada por Albert Rivera ha sido Melisa Rodríguez, quien celebró que “hemos ido consiguiendo cosas, como que seamos la primera comunidad sin aforados, con la renovación del REF, con unos presupuestos buenos para las Islas que apoyaron los 32 diputados de Ciudadanos”.

El último en hablar fue el propio Rivera que, antes de comenzar su discurso, quiso agradecer la asistencia de tantas personas. Posteriormente, hizo hincapié en que “siempre en Canarias te piden lo mismo, y hacéis bien, siempre pedís igualdad, nunca pedís tener más, sino ser iguales. Me siento orgulloso de los españoles que piden igualdad, porque vengo de una tierra donde hay políticos que piden privilegios y que pretenden levantar fronteras entre los españoles”.