Albert Rivera: “Quiero un país en el que a Canarias llegue el mismo dinero que al País Vasco”

Alrededor de 400 personas arroparon ayer al candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, en un acto celebrado a última hora de la tarde en la santacrucera plaza de la Candelaria junto a otros destacados miembros de su partido, como el número dos por Madrid, Marcos de Quinto; la candidata al Congreso por la provincia tinerfeña Melisa Rodríguez y la candidata a la Presidencia de Canarias, Vidina Espino.

Con anterioridad a dicho acto, y en cierto modo de forma premonitoria, Rivera y los suyos se reunieron con representantes de la oposición venezolana. Precisamente, fue su promesa, en caso de que llegue a la Moncloa, de aprobar un Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos residentes la gran novedad en la alocución de Rivera a los santacruceros, un guiño siempre bien recibido por estas tierras habida cuenta de la relación con el país hermano. Pero, sin duda, la gran apuesta de Rivera fue por la igualdad entre todos los españoles, y para ejemplificarlo aseguró: “Quiero un país donde llegue el mismo dinero a Canarias que al País Vasco”, lo que fue recibido con aplausos de la multitud allí congregada.

Además, Rivera repitió las consignas clave de su campaña, como son el reto a Pablo Casado (PP) para llegar a un acuerdo postelectoral por el cual gobernarían juntos los dos partidos, siendo la presidencia para el más votados de los dos, así como los ataques a Pedro Sánchez (PSOE) y, atendiendo a donde se encontraba, a Coalición Canaria.

Pero antes de que el catalán tomase la palabra, lo hizo Vidina Espino, quien se arrancó deseando, lógicamente, que Ribera sea el próximo presidente estatal. “Soy periodista y nunca imaginé, cuando daba noticias y entendía lo mal que lo pasan tantos canarios, que me acabaría comprometiendo para cambiar Canarias. Vamos a ser nosotros, no los políticos profesionales, y vamos a cambiar Canarias desde la moderación, desde el centro. Salimos a ganar”, aseguró Espino, quien además insistió, entre aplausos, en que “la política no es una profesión, sino una responsabilidad. Tenemos mucho talento en Canarias, y la triste realidad actual se puede cambiar. No nos ha caído una maldición del cielo, sino son los 25 años que Coalición Canaria lleva en el poder”. En general, Espino estuvo bien, con un mensaje breve pero directo, adecuado para las circunstancias del acto.

Estado y empresa

Por su parte, Marcos de Quinto, el candidato número dos de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid, explicó que “el Estado no se diferencia mucho de la empresa. Hay que saber quiénes son tus clientes, y esos son los ciudadanos. El propósito del Estado, como el de una empresa, es que mejoren tus clientes, y lo que necesitan nuestros clientes, los ciudadanos, es una mejor educación y sanidad, además de protección cuando vienen mal dadas. Y si a los ciudadanos les va bien, al Estado le va bien. Eso está en el centro del programa de gobierno de Ciudadanos”, dijo este antiguo ejecutivo de Coca-Cola, que a modo de prólogo recordó sus primeras visitas a la Isla, precisamente por su desempeño en dicha multinacional.

“Queremos crecimiento económico, y para eso hace falta gente que quiera invertir, en España y en Canarias. Para eso es mejor que haya estabilidad política y económica, y seguridad jurídica. Porque cuando no hay nada de eso, miren lo que pasa en Cataluña o Reino Unido”, ejemplificó De Quinto. También gustó por su arenga, mucho menos espesa de lo que suele ser habitual en un recién llegado a lides políticas.

El ambiente ganó en expectación con la presencia de Melisa Rodríguez en el escenario, una de las políticas tinerfeñas con mayor capacidad de influencia en la política nacional, dada su estrecha vinculación con el núcleo duro de su formación política a nivel estatal, como bien demostró Rivera cuando rememoró cómo Melisa Rodríguez estaba “desde el principio, que llevamos una década picando piedra”, dijo de su compañera de filas el presidente de Ciudadanos.

Logros

Rodríguez no dudó en recordar que, precisamente gracias al trabajo realizado por su formación política, “hemos ido consiguiendo cosas, como que seamos la primera comunidad sin aforados, con la renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF), con unos presupuestos buenos para las Islas que apoyaron los 32 diputados de Ciudadanos”. “Algunos dicen que son la voz de Canarias, pero no es así. Hace una semana, el Congreso trató el brexit y la única voz que habló de Canarias fue la de Ciudadanos. La única voz de Canarias está hoy aquí”, proclamó Rodríguez, quien se llevó las mejores ovaciones hasta que llegó Rivera, claro, con frases como “Canarias no se puede permitir que no se inviertan los presupuestos, estando como estamos a la cola de tantas cosas”, o que “Canarias ganará mucho con Vidina Espino, pero más cuando Sánchez salga de La Moncloa” y que «vamos a trabajar para reformar el sistema de financiación autonómica, que tanto pedía Sánchez cuando estaba en la oposición y luego no le interesó”.

“Ha llegado el momento, estoy segura de que después del 28 vamos a ser más diputados de Ciudadanos de Canarias. Ahora sí, es el momento de Canarias y Ciudadanos”, concluyó entre vítores la candidata al Congreso de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife”.

Igualdad y libertad

El último en hablar fue el propio Rivera que, antes de comenzar su discurso, quiso agradecer la asistencia de tantas personas, para, a continuación, contar que “siempre en Canarias te piden lo mismo, y hacéis bien, siempre pedís igualdad, nunca pedís tener más, sino ser iguales. Me siento orgulloso de los españoles que piden igualdad, porque vengo de una tierra donde hay políticos que piden privilegios y que pretenden levantar fronteras entre los españoles, en clara alusión a Cataluña y lo sucedido con el proceso independentista.

El discurso de Rivera tiene dos ejes evidentes: la libertad y la igualdad. Habló de igualdad en educación, reiterando su conocida promesa de igualar la formación entre los españoles, así como la creación de una asignatura sobre la Constitución Española; “Una asignatura que se llame Constitución Española, aunque no les guste el nacionalismo porque les molesta la verdad y la justicia, por eso hay que darles dosis de verdad. La educación es el mejor arma para construir ciudadanía y no identidades”, dijo.

“Cuando llegue el Gobierno de Ciudadanos, el próximo dia 28, llegará el gobierno de la igualdad para todos los españoles. Un proyecto de país en el que llegue a Canarias el mismo dinero que llega al País Vasco. Lucharé por conseguir la igualdad. Lo hemos hecho en el lugar más difícil, así que les garantizo que seremos el gobierno de la igualdad”, anunció Rivera entre aplausos.

“Necesitamos un equilibrio entre la humildad y la ambición. Hay que ser profundamente humilde para tener la ambición de cambiar las cosas. No tenéis que conformaros con Coalición Canaria, porque es lo que hay, no. Yo creo en la España de Vidina, de Marcos, de Melisa, que tienen sus trabajos, que no.viven de la política, porque van a cambiar Canarias y España”, explicó el candidato de Ciudadanos, para a continuación añadir que “me comprometo con los jóvenes de Canarias a que no tengáis que iros si no queréis”.

«Esta mañana nos comprometimos en Gran Canaria a dos años de tarifa plana, de 50 euros, porque somos el partido de los emprendedores y de los autónomos”, continuó Rivera, para quien lo importante es “ayudar a los padres a tener hijos, a todos los modelos de familia, a mí me da igual separados, monoparentales, del mismo sexo. No vamos a discriminar a nadie según de quién se enamore”.

También tuvo palabras para sus adversarios políticos, Podemos y PSOE: “A los gurús de Podemos y de los socialistas, les decimos que sí, que vamos a gobernar este país con criterio. Vamos a darle la batalla al populismo, y a repartir la riqueza. Creo en la España que tiene ganas, la que aunque se le ponga difícil, sigue adelante. Quiero que España sea el mejor lugar para vivir, para formar una familia, no solo para pasar las vacaciones”.

Rivera quiso mostrar su compromiso con el pueblo venezolano, al que le prometió un Estatuto de Protección Temporal para todos los venezolanos que incluiría “permiso de residencia, permiso de trabajo y permiso de desplazamiento por todo el país”. Además, prosiguió, “Vamos a sancionar los activos financieros chavistas y llevaremos a Maduro ante la corte internacional”.

Por último, el candidato de Ciudadanos no se despidió sin tender la mano a Pablo Casado: “Pido al señor Casado que recoja el guante, que se pronuncie, y que sea presidente el que obtenga más votos”.