Antonio Espinosa y José Pérez: “Con CC se corre el peligro de no recuperar el dinero”

En nombre de la asociación Justicia y Sociedad, estos dos letrados tinerfeños, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura, representaron a la acusación popular en el caso Las Teresitas. Ahora que la Justicia ha refrendado sus postulados, siguen con atención el proceso de ejecución de la sentencia, pero solo en su faceta de la recuperación del dinero por parte del Ayuntamiento; dado que “si hay personas que tenían que entrar en prisión, pues así será, pero no debe ser motivo de alegría”, explican. Ahora, las revelaciones de DIARIO DE AVISOS sobre la estrategia jurídica municipal obliga a preguntarles al respecto. Como sus respuestas son compartidas, se asignan a ambos.

-¿Qué opinión les merece que el Ayuntamiento sí pidiera ejecutar la sentencia de Las Teresitas cuando no se podía, y luego no lo hizo cuando ya era factible, tal y como ha desvelado DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer?

“Que se ha demostrado que el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha mentido, y lo ha hecho descaradamente. Desde nuestro punto de vista, esa mentira demuestra que es cómplice políticamente de quienes no quieran que el Ayuntamiento recupere el dinero”.

-¿Por qué dice ahora el Ayuntamiento que, si hubiera pedido recuperar el dinero antes de dictar sentencia el Supremo, podía haber sido perjudicial en caso de no confirmarse la condena?

“Eso no es verdad. Cuando se solicita la ejecución provisional de la sentencia se puede hacer de forma modulada, de modo que se puede limitar a la localización y embargo de los bienes sin sacarlos a subasta. Así, cuando llega la sentencia definitiva, no habría perjuicio alguno. Eso es lo razonable”.

-¿Cómo valoran lo que se ha hecho hasta ahora por parte del Ayuntamiento capitalino para recuperar el dinero?

“Hay un antes y un después. Hasta que se celebra el juicio, entendemos que el Ayuntamiento hizo todo lo que razonablemente podía hacer para recuperar el dinero de Las Teresitas”.

-¿Por ejemplo?

“En el pleito civil, el Ayuntamiento mantuvo una estrategia jurídica que consideramos correcta, y en el juicio penal sus abogados, que son contratados externamente en la época de José Ángel Martín (PSOE) como concejal, también hicieron un buen trabajo, pero todo cambia cuando sale la sentencia de la Audiencia”.

-¿Qué pasó entonces?

“Cuando sale la sentencia, el alcalde Bermúdez, en lugar de lo razonable, que hubiera sido seguir contando con estos abogados, prescindió de sus servicios. Es, por dejarlo claro, como si despides al entrenador que ha logrado el ascenso de tu equipo a Primera División. Desde fuera, objetivamente, nosotros apreciamos un punto de inflexión en la estrategia jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

-¿En que lo detectaron?

“Por ejemplo, cuando se celebra la vistilla sobre la situación personal de los condenados en las que tanto la Fiscalía como Justicia y Sociedad pedimos la prisión provisional y medidas cautelares de carácter civil (aunque nos negaron la legitimación), la directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento simplemente se adhiere a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, no añade ni una palabra más ni otra menos.”.

-Sin embargo, como ha demostrado DIARIO DE AVISOS, sí se pidió la ejecución provisional cuando aún no se podía llevar a cabo…

“Exactamente. No era el momento procesal oportuno porque aún no estaban los recursos de casación, pero en vez de esperar esos dos meses, a nosotros no nos consta de que el Ayuntamiento volviera a pedirla, ni entonces ni hasta la fecha. Bermúdez miente: O lo hace cuando dice que realmente los servicios jurídicos le han recomendado en todo momento no solicitar la ejecución provisional, o en realidad sí que lo recomendaron pero alguien les dio la orden de que no volvieran a pedirla cuando sí se podía, y ese solo pudo ser Bermúdez. En todo caso, han ocultado que sí la habían solicitado en septiembre de 2017. Por eso, entendemos que con Coalición Canaria se corre el peligro de que no se logre recuperar el dinero”.