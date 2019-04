Claudio García: “La unión del grupo ha sido clave en el ascenso”

Tenerife vuelve a recuperar a un equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional 24 años después. El CB Clarinos Ciudad de Los Adelantados logró el pasado domingo el ascenso a la máxima categoría tras imponerse por 63-41 al CB Almería, en el último partido de la Fase de Ascenso a la Liga DIA celebrada en el Juan Ríos Tejera.

A la cuarta fue la vencida para el equipo dirigido por Claudio García. Tras cinco años de trayectoria, en las últimas cuatro temporadas siempre se ha clasificado para disputar el ascenso. “La verdad es que las anteriores participaciones nos permitió coger bastante experiencia y esta temporada hemos sabido culminar todo el trabajo realizado en las ediciones anteriores”, aseguró el preparador tinerfeño.

Cuestionado por si también llegó en el grado de madurez del club en todos los aspectos, García afirmó que “por supuesto. El club llega a la máxima categoría en una buena situación. Poco a poco ha ido creciendo, se ha ido estabilizando, se ha desarrollado en todos los aspectos, no solo en el deportivo y, gracias a ello, hemos sido capaces de lograr la plaza en la Liga DIA. No solo por méritos deportivos, sino porque si solo fuera por esa faceta no hubiéramos sido capaces de ser los organizadores de la Fase de Ascenso y de realizar este evento sin ningún tipo de problema”.

Al pedirle un balance de la temporada, el técnico lagunero no pudo más que reiterar que este ascenso es “poner la guinda”. “La verdad es que desde el principio de temporada las chicas han realizado un trabajo espectacular, y el esfuerzo ha sido increíble. Gracias a estos dos aspectos que considero fundamentales, hemos podido culminar el trabajo de todo el año con el ascenso a la Primera División”.

Cuestionado por cual cree que es la clave de la temporada, García incidió en que “por encima de todo, ha sido el grupo, porque en la Fase de Ascenso ha habido momentos muy duros en los que las jugadoras han sabido sobreponerse. Nos hemos enfrentado a la lesión de nuestra mejor jugadora [Tanaya Atkinson] en los dos partidos más importantes de la temporada, y hemos sido capaces de sacarlos adelante con la unión del grupo y el esfuerzo de todas”.

Reconoció que la derrota ante el Celta y la lesión de Atkinson fueron dos duros golpes, pero el equipo reaccionó. “Después de la derrota del viernes, el equipo anímicamente estaba hundido [se veía abocado a la segunda plaza y a un cruce complejo ante el Campus Promete] y la verdad es que el trabajo de todo el cuerpo técnico que me acompaña fue espectacular, porque se dedicaron durante toda la noche y el día posterior antes del partido frente al Barça a levantar el ánimo de cada una de las jugadoras, sacarlas mentalmente del bache y ese trabajo de motivación del preparador físico, del fisio, y de todos los ayudantes y delegados del club fue alucinante, e hicieron que nuestras jugadoras llegaran al partido contra las azulgranas, con un extra de motivación. También hay que dar las gracias a la victoria del Leganés ante el Celta que nos motivó un poco más porque nos facilitaba, si ganábamos, ser primeras”.

El triunfo ante el Barça y el pase como primero de grupo hizo que las laguneras esquivaran a un ogro como el intratable Campus Promete, que finalmente ascendió junto a las anfitrionas. “En una fase a ocho equipos tienes que ser capaz y pensar que puedes enfrentarte a cualquiera. Decir que Almería era un rival menor es injusto porque se ha metido con merecimiento en una Fase de Ascenso. Creo sinceramente que el domingo nos enfrentamos los cuatro mejores equipos de la temporada en la Liga Femenina 2, y Almería ha hecho un magnífico trabajo. Hay que recordar que nos ganó en la última jornada de liga para lograr su clasificación para la Fase de Ascenso, ganó también a Leganés, al Estudiantes y a otros muchos equipos con plantillas para poder haber disputado esta eliminatoria de ascenso”.

Y pese a que Claudio García y su equipo quieran disfrutar de este momento durante varias jornadas, el club debe comenzar a planificar una próxima temporada que será muy exigente en el aspecto deportivo y en los despachos, aunando esfuerzos para afrontar la categoría con ilusión y dignamente. “Tras unos días de descanso para celebrar y asimilar el éxito que hemos conseguido, en dos o tres semanas tendremos que comenzar a planificar y ver qué somos capaces de hacer para representar a Tenerife y a Canarias de la mejor manera posible en la máxima división nacional”.

Uno de los frentes abiertos con la Federación Española será continuar jugando en el Juan Ríos Tejera, una cuestión que el club considera prioritaria. “Es un tema que nos gustaría hablar con la Federación, una cuestión que la directiva tratará de resolver en próximas conversaciones con la Federación. Por supuesto que a nosotros nos gustaría continuar jugando en el Ríos Tejera, es la casa que tantas alegrías nos ha dado, durante estos últimas temporadas, pero como sabrán es un tema de seguridad de las jugadoras ante la cercanía de las paredes de la grada a la cancha”.

Cuestionado por el posible respaldo institucional y económico al nuevo proyecto en la élite, García no quiso adelantar posibles apoyos. “Esa pregunta debe dirigirla a ellos. Tanto el Cabildo, como el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias, nos han respaldad de una manera extraordinaria, y ahora deben ser conscientes de que el club, necesita un apoyo extra para competir en la Liga Dia de manera estable. Deben tomar una decisión y nosotros la respetaremos”. En relación al apoyo empresarial de La Laguna y la Isla, “estamos confiados en que valorarán este ascenso. Han visto estos últimos años la seriedad y el trabajo realizado en el club”.

Otro de los puntos en los que habrá que incidir será en el respaldo de la afición al baloncesto femenino en Tenerife. “Sería una mala noticia si los aficionados al baloncesto en la Isla no se volcaran con nosotros tras el ascenso. Estamos satisfechos de su apoyo en la Fase de Ascenso, y creo que tras lograr el subir la afición apoyará en mayor medida al baloncesto femenino”.

Por último, respecto a los posibles movimientos y retoques en la plantilla de cara a la exigente temporada que se avecina, afirmó que “tras un período de reflexión comenzaremos a ver las posibles incorporaciones que podamos realizar para tener una plantilla digna en Liga DIA. Todavía no hemos tenido tiempo de pensar nada. Nuestra idea es mantener el bloque que nos ha llevado a la máxima categoría”, finalizó Claudio García.