Dani Hernández: “Con el VAR, tendríamos un punto más”

Que malo es perder y más si la derrota llega un viernes. Un largo del fin de semana con la cara larga por el enésimo pinchazo del CD Tenerife. Un equipo, el blanquiazul, que es incapaz de dar dos alegrías seguidas a sus sufridos aficionados.

Tras el primer entrenamiento de ayer con vistas al decisivo choque ante el Rayo Majadahonda, compareció en sala de prensa el guardameta Dani Hernández, uno de los pocos que escapó de la quema ante el Sporting. El venezolano empezó su alocución haciendo una análisis del partido.

“Sabor agrio por la derrota, pero el equipo hizo un buen partido y fue constante. Evidentemente lo que cuenta es lo que pasa en las áreas, aunque en la balanza añadimos muchas más cosas para ganar y para que el encuentro no acabase de la forma en la que lo hizo. Tiene que ser un incentivo y un aliciente ver que podemos hacer las cosas así de bien, y de esta manera salir con todo en el próximo partido ante el Rayo Majadahonda, que es muy importante”.

Fue una derrota que escoció en el vestuario blanquiazul, ya que por el juego desplegado por ambos equipos, el CD Tenerife mereció mejor suerte. “Había rabia. Hicimos un buen encuentro, tiramos 23 veces a portería, creo recordar, llegamos mucho, fuimos profundos e hicimos muchas cosas en las inmediaciones del área rival. Sinceramente pensamos que nos faltó ese puntito de suerte, que por ejemplo sí tuvo el Sporting de Gijón en el gol. Hay que dar más si cabe, cada uno de nosotros, con el único pensamiento del bien que eso le puede hacer el conjunto, advirtió el internacional por Venezuela”.

Es una realidad que si hubiese existido el VAR, ya lo habrá para el próximo curso en LaLiga 1/2/3, el CD Tenerife, al menos, hubiese sumado un punto porque la acción del gol astur llegó con una mano de Uros Djurojevic. Dani Hernández, tras ver las imágenes del partido, afirmó que el tanto visitante fue ilegal. “En ese momento me estaba levantando del suelo tras la primera parada y no lo pude ver. Está claro, eso sí, que después uno mira las imágenes; pierdes cero a uno en un partido que mereciste mucho más y encima con una jugada así… pues te da mucha más rabia, pero no queda otra que levantarse, confiar en el trabajo que estamos haciendo e insistir en esta línea. Seguro que el VAR ayudará en estas cosas. De ser así, el buen trabajo que hicimos ante el Sporting se hubiese visto refrendado al menos con un punto”.

Tras un período de malas actuaciones que costaron puntos al representativo, Dani Hernández lleva unos partidos a muy buen nivel, como así demostró el pasado viernes ante el Sporting.

“Ya saben que para bien o para mal, siempre trato de aislarme de todo. Estoy muy centrado en entrenarme fuerte, en disfrutar del día a día y en ayudar, en todo lo que me sea posible, a mis compañeros. Así podrá llegar la oportunidad de jugar. Sé que hay días mejores y otros no tanto. Todo lo hago con la ilusión y las ganas de ayudar al club de mi vida, que es el CD Tenerife”.