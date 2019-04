Descartan la propuesta de Unidas se puede de celebrar el pleno de este mes en Taco

La sesión plenaria del Ayuntamiento de La Laguna de este mes de abril, que tendrá lugar el próximo jueves, no se celebrará en Taco, como había propuesto la semana pasada el Grupo Municipal Unidas se puede al Gobierno local, apostando así por la descentralización de los plenos a los diferentes distritos del municipio.

La propuesta se descartó durante la celebración ayer de la Junta de Portavoces, previa a la sesión plenaria, donde la secretaria del Pleno comunicó que no podía tener lugar en Taco por cuestiones técnicas, ya que la sala del Ayuntamiento en la que se desarrolla está preparada para emitir las sesiones en streaming a través de Internet y es imposible trasladar este recurso, según explicó el portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio. “Eso técnicamente es bastante fácil de resolver”, consideró Ascanio, quien añadió que, además, la secretaria también respondió que ese cambio se tenía que consultar a la Junta Electoral. “Es una cuestión simplemente de cercanía con el territorio, que ya se ha hecho en otros municipios y es viable”, contestó Ascanio. En cuanto al orden del día de la sesión del jueves, los Presupuestos municipales de 2019 siguen sin llegar al Pleno para su aprobación, según adelantó Ascanio, aunque sí va la liquidación de las cuentas de 2018. “Estoy casi convencido de que no van a llevar el presupuesto al Pleno antes de las elecciones, porque las cuentas no les salen”, afirmó.

“Es la primera vez que el Presupuesto municipal se prorroga hasta el infinito y más allá, porque la vez que más tarde se ha aprobado fue en marzo y ya estamos batiendo el segundo récord”, destacó Ascanio.