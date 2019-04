La Cadena Ser prescinde del humorista David Suárez por este tweet contra las personas con síndrome de Down

La Cadena Ser ha prescindido este martes del humorista David Suárez, que “no volverá a colaborar” con la emisora después de sus comentarios en redes sociales contra las personas con discapacidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Ser.

Suárez, que colaboraba en el programa de Los40 principales ‘Yu, no te pierdas nada’ publicó el pasado jueves 18 de abril en su cuenta de Twitter el siguiente texto: “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”.

Sus palabras fueron contestadas por numerosos usuarios, entre los que se encontraba Down Madrid, que además de exigir a este cómico una disculpa pública, le avisó de que emprendería acciones legales, como finalmente ha hecho.

Tras estos hechos, la Cadena Ser ha decidido prescindir de Suárez, que no volverá a colaborar en ningún programa de la emisora. Desde Vodafone yu han censurado las palabras del humorista, y han asegurado que entre sus principios se cuenta el “profundo respeto a todos y todas por igual”.

“Por ello, rechazamos enérgicamente cualquier comentario o acción que atente contra esos elementales principios. Principios tan sólidos que nos mueven a asumir responsabilidades aún cuando esos comentarios o acciones no se han producido ni en nuestro programa, ni en nuestros entornos”, han añadido desde el programa.

Asimismo, recuerdan que quieren “rodearse de personas que entiendan y compartan esas ideas” y que, “de no ser así”, no tienen cabida en el proyecto. “En Vodafone yu no hay cabida para quien no está a la altura de una sociedad como la nuestra: tolerante, diversa, abierta y solidaria”, han apostillado.

DENUNCIAS POR AGRESIONES VERBALES

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denunció ante la Oficina de Delitos de Odio de la Policía las “agresiones verbales” del humorista David Suárez, vertidas en redes sociales, contra las personas con discapacidad.

Según informó el CERMI en un comunicado, esta entidad presentó también una reclamación “por infracción administrativa muy grave” ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por “hostigamiento y acoso a las personas con discapacidad”.

En sus denuncias, esta plataforma alerta de que los comentarios de David Suárez vulneran los artículos 16 y 17 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hacen alusión a la protección contra la violencia y el abuso y la integridad personal, respectivamente. Dicho tratado, desde el momento de su ratificación forma parte del ordenamiento jurídico de España y por tanto es de obligado cumplimiento.

Asimismo, el CERMI destaca la violación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define el acoso como “toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.