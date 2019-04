La emocionante llegada a meta de familiares y enfermos de Parkinson en su reto palmero

Enfermos de Parkinson, familiares y voluntarios, concluyeron la ruta para cruzar la dorsal de la Isla Bonita, un reto más en su lucha diaria en el camino por convivir, pero especialmente por combatir, los efectos de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente entre la población después del Alzhheimer.

Un grupo de 20 personas dieron ejemplo de esta lucha en La Palma, donde hay según los datos de la Asociación de Enfermos de Parkinson y Familiares de la provincia tinerfeña, unas 800 personas diagnosticadas con esta enfermedad, que obliga no solo a un tratamiento farmacológico que varía en función de los signos y síntomas, sino a un trabajo permanente por no perder capacidades. Lo más importante no es el pronóstico, dicen los propios afectados y sus familiares, sino la cobertura complementaria en fisioterapia y logopedia, en neuropsocología, psicomotricidad fina y psicología cognitiva. Todos estos refuerzos, este quehacer diario a veces desde la desgana y el desánimo y su afrontamiento con una actitud combativa y voluntariosa contra la enfermedad mejora, dicen los especialistas, el futuro, esa expectativa que los enfermos temen por el miedo a la pérdida del control, por ejemplo, a la hora de coordinar movimientos, o sufrir deterioros y que se van haciendo presentes en la actividades de la vida cotidiana como vestirse, comer, bañarse y escribir.

Estos 20 valientes volvieron a ser un ejemplo de lucha logrando su objetivo, pensando ya en el siguiente.