La victoria del Extremadura pone en un brete a los blanquiazules

El Extremadura sumó ayer los tres puntos ante el Almería (1-0), por lo que reduce la distancia de siete puntos a cuatro con el CD Tenerife. Los blanquiazules tienen ahora 37 créditos por los 33 del cuadro extremeño. El conjunto de Almendralejo marcó en la segunda parte por medio de Lolo de penalti.

Con este triunfo del Extremadura, el Lugo durmió en descenso a la espera de los que haga esta tarde ante el líder Osasuna en el Anxo Carro. Si ganan los gallegos se pondrán a un solo punto de los blanquiazules, si empata se quedará a tres, y si pierde tendrá los mismos puntos que el Extremadura, a cuatro por detrás de los de Oltra.

La derrota del pasado viernes del representativo ante el Sporting le puede costar muy cara, ya que ve cómo uno de los rivales directos suma los tres puntos y vuelve a meter en un futuro incierto a los blanquiazules.

Está de más decir la trascendencia del próximo partido del CD Tenerife en Madrid ante un Rayo Majadahonda, que viene de dar la campanada en Riazor ante el Deportivo 0-2.

El equipo de Oltra afrontará este choque con la baja del mediocentro serbio Uros Racic, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Sporting. Además ante los madrileños, el CD Tenerife cuenta con cuatro de sus jugadores apercibidos de sanción, Malbasic, Alberto Jiménez, Raúl Cámara y Suso Santana, quienes se perderían el choque ante la UD Almería sin son amonestados frente al Majadahonda.

El descenso más barato de Segunda División de los últimos años, con Reus expulsado y Nástic y Córdoba con pie y medio en Segunda División B, no debería ser un problema para la permanencia de un CD Tenerife que en las últimas nueve jornadas tiene que dar el do de pecho para no llevarse una sorpresa desagradable por el mes de junio.

Una temporada, la blanquiazul, para olvidar y con la rémora de llevar un año sin ganar lejos de la Isla.