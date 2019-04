Llaman “incompetente” al alcalde lagunero por no aprobar el PGO

La retirada de la encomienda de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna a Muvisa, en manos de la concejala del área, Cande Díaz (CC), para “el apoyo al Servicio de Planeamiento y Planificación en la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio con efectos del próximo 30 de abril”, información que adelantó la semana pasada DIARIO DE AVISOS, provocará que ocho trabajadores de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa) pierdan sus puestos de trabajo. Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento lagunero no se había pronunciado sobre el negro futuro de estos empleados que llevan tres años dando servicios de apoyo a la Gerencia de Urbanismo lagunera, para culminar el controvertido documento que regula el suelo de la Ciudad de los Adelantados. Fuentes de Comisiones Obreras (CC.OO) consultadas por este periódico aseguraron que están “analizando la situación de cada uno de los trabajadores para decidir qué acciones tomar en las próximos días”.

Así lo denunciaron ayer tanto Unid@s Se Puede y XTF-NC como el consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu, que lamentaron cómo se había repetido en varias ocasiones “a cinco columnas” que en este mandato se aprobaría el PGO, hecho que, ante esta retirada de la encomienda a Muvisa, no se ha producido.

Para el consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu, el problema es que “tenemos un alcalde que se ha jactado de afirmar en la prensa a bombo y platillo que va a salir el PGO antes de finalizar el mandato, y ellos mismo reconocen su propia incapacidad”.

Sobre las pocas explicaciones que ha aportado el grupo de gobierno ante este fracaso, Abreu afirmó que “cuando hay mucha cobardía, se demuestra con las malas formas y los gestos que tiene CC, ya que su silencio es una demostración más de su culpabilidad”. En cuanto al coste que ha supuesto la no culminación del PGO para las arcas municipales, el concejal lagunero precisó que “habría que sacar la cuenta, no solo de lo que le ha costado a Muvisa este asunto, y lo que se ha pagado con el dinero de Las Chumberas, sino, además, de la cantidad de equipos redactores que se han venido contratando por parte de la Gerencia para la redacción del PGO, no solo este último equipo, sino los equipos anteriores”. Cantidad, según Abreu, en la que “podríamos estar hablando de varios millones de euros y sin que el PGO salga. Esto es un atraco a mano armada a las arcas públicas”.

Al ser cuestionado por la cantidad de trabajadores que se quedarían sin empleo al ser retirada por parte del Ayuntamiento de La Laguna esta encomienda, Abreu aseguró que “serán ocho los empleados que dejarían de trabajar en Muvisa por decisión del alcalde. Este fiado que dejan con Muvisa son más de 100.000 euros, pero a esto hay que sumarle todos los equipos redactores que han tenido para el PGO”, remarcó.

Por su parte, el portavoz de Unidas Se puede, Rubens Ascanio, reclamó ayer al alcalde, José Alberto Díaz, ante la pérdida de unos 750.000 euros en un proceso que no ha culminado y que tal vez no se pueda culminar en el corto plazo, “que dé la cara y responda ante la ciudadanía”.

De igual modo, el también candidato a la Alcaldía de La Laguna rechazó los despidos, ya que este personal “podría seguir siendo útil en el Servicio de Planeamiento para avanzar en el proceso de redacción del PGO”, lo que “certifica el fracaso de Coalición Canaria en materia de ordenación del territorio en este mandato”. El líder de la formación morada recordó que “uno de los compromisos de Díaz, en su toma de posesión, fue el de culminar el PGO, tras 10 años desde el primer avance, y aseguró que, “como en tantas otras cosas, el alcalde no ha cumplido su promesa, y eso evidentemente afecta al municipio, ya que se trata de uno de los documentos centrales que marca las políticas locales”, manifestó Ascanio.

En el Consejo Rector de Urbanismo celebrado ayer se tomó en consideración, con los votos de CC, una propuesta para finalizar al servicio de apoyo y asistencia al Servicio de Planeamiento y Planificación para la redacción del PGO. Este servicio se inició con unos informes de diciembre de 2015 que estimaban que el tiempo que quedaba para culminar el nuevo documento sería de dos años, plazo que se ha superado ampliamente, todo ello con un coste estimado de 250.000 euros anuales, cantidad que se incrementó en 2018 por la previsión de posibles horas extras, hasta alcanzar los 326.719,12 euros.

El concejal del principal grupo de la oposición indicó que su grupo votó en contra de esta propuesta de la responsable del área de Urbanismo, “más aún teniendo en cuenta que nos reconoció que el área no dispone de personal para culminar el PGO y cuando de las ocho personas contratadas para este servicio, siete arquitectos y un geógrafo, cuatro finalizarían sus contratos con posterioridad al mes de julio, dos de ellos en el mes de diciembre”. Cree que este personal “podría seguir siendo útil en el Servicio de Planeamiento para avanzar en el proceso de redacción del PGO, si hubiera voluntad de eso”.

Además de Ascanio y Abreu, el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, aseguró ayer en rueda de prensa que “el Gobierno municipal planeó terminar el PGO en un año a partir de 2015, y lo que ha ocurrido en el consejo de la Gerencia de Urbanismo es que se ha levantado “el acta de un Gobierno municipal incompetente”.

Desde el punto de vista del también presidente del Consejo de Administración de Muvisa, “lo que tenía que hacer la empresa es realinear el Plan General sobre cartografía actualizada y contestar a las alegaciones de la ciudadanía”. Además, en un tono irónico, Santiago Pérez, ante los próximos comicios locales, remarcó que cree “que es bueno que CC presente al alcalde, José Alberto Díaz (CC), y a la concejala de Hacienda y Urbanismo, Cande Díaz (CC), para rendir cuentas ante la ciudadanía”.

El portavoz de XTF-NC y candidato de Avante a la Alcaldía de La Laguna precisó que “hay que decir que la decisión de la gerencia implica que Muvisa tiene que dar por resuelto el contrato de los trabajadores especializados para realizar esta tarea”. A modo de conclusión, Pérez remarcó que espera “que los representantes de CC.OO. salgan ahora a defender los puestos de trabajo que CC ha amortizado anticipadamente”.