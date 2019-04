Núñez: “66 fallecidos por la gripe es la cifra más alta registrada”

El jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Domingo Núñez Gallo, afirmó a DIARIO DE AVISOS que el gran aumento del número de fallecidos e ingresados graves a causa de la gripe esta temporada se debe a la notable “mejora de las notificaciones y el seguimiento que realizan de los pacientes con gripe”, además de añadir al sistema “los hospitales de La Gomera y El Hierro”.

La actual campaña de la gripe, que finaliza en la semana del 13 al 19 de mayo, culminará “con un récord en los registros” en cuanto al número de fallecidos por gripe en las Islas. Hasta la semana pasada se han contabilizado 66 fallecidos, 506 pacientes hospitalizados graves y 1.049 ingresos por gripe. Cuestionado por estos alarmantes datos, Núñez Gallo entiende que puedan llamar la atención, pero recordó que “queremos que la gente conozca la verdadera realidad e impacto que puede tener la gripe en su salud, sobre todo en aquellos colectivos más vulnerables, como los mayores y enfermos crónicos”. En este aspecto incidió en que “nuestro objetivo principal es concienciar a la población de que debe vacunarse, ya que la gripe puede matar, ingresarte en la UVI o en un hospital durante varios días. Hasta ahora se había menospreciado” en Canarias su verdadero impacto, reconoció.

Centrándonos en la incidencia del virus esta temporada, Domingo Núñez reconoció que “pese a ser una incidencia inferior a la temporada pasada, ha incidido el virus A en sus dos subtipos A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). El segundo suele afectar con mayor impacto a las personas mayores de 60 años, mientras que el H1N1 contagia a poblaciones más jóvenes, como así ocurrió en la pandemia de 2009”. Cuestionado acerca de si la virulencia del virus A ha sido la causante del notable aumento del número de muertos e ingresados este año con respecto a la temporada pasada (37 fallecidos, 302 ingresos graves y más de 1.000 hospitalizados), el jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de la Salud (SCS) afirmó que “sobre todo es debido a que cada vez vigilamos más y notificamos mejor. Los pacientes ingresaban antes con complicaciones que ponían en riesgo su salud, y los profesionales sanitarios no se centraban en averiguar si entre las causas del ingreso estaba la gripe. Ahora, de forma más sistemática, se ha mejorado esa vigilancia hospitalaria y en los centros de salud, que son los lugares donde podemos medir el impacto que tiene la gripe. También ahora las pruebas son más rápidas y fiables”.

Núñez destacó de igual modo que “ha sido clave fomentar entre el personal sanitario la notificación de los casos de gripe, además de incorporar al sistema de vigilancia hospitales como los de La Gomera y El Hierro”. Reconoció que “66 fallecidos es la cifra más alta desde que nosotros tenemos registros”, pero insistió en que “también se ha mejorado el seguimiento hospitalario, pues en muchos casos estos pacientes podían fallecer varias semanas después de su ingreso”. Si observamos la tasa de letalidad entre los ingresos en la UCI, “en Canarias estamos cinco puntos por debajo de la media nacional, lo que habla de que la atención a esos enfermos graves es relativamente buena en comparación con otras regiones”.

Pese a que cada año se vacunan más canarios, las cifras “son insuficientes, pues deberíamos superar el 15% de la población total y en mayores de 65 años la OMS recomienda el 75%, y en las Islas estamos sobre el 60%”. Ante estos registros, recomendó la “vacunación de las personas con factores de riesgo, como todos los mayores de 60 años, las personas cuidadoras, pacientes crónicos, embarazadas, diabéticos, personas con obesidad y los colectivos profesionales, como el personal sanitario”, que tiene una baja tasa de inmunización.

Aislamientos

Preguntado por el aislamiento de contagiados, Núñez recalcó que “a veces hay que tomar estas medidas para evitar la difusión del virus, sobre todo en recintos como hospitales o centros de mayores. En este caso recomendamos al personal el uso de mascarillas y guantes para evitar los contagios, pero son medidas habituales y recomendables que se toman con carácter temporal”.

En cuanto a los brotes detectados hasta la fecha en las Islas, informó de que “tenemos conocimiento de dos esta temporada: en San Juan de Dios y en un centro de mayores de San Sebastián de La Gomera, pero en ambos casos afectaron a pocos pacientes. Si se producen en entornos que no controlamos (hospitales y centros de salud), no podemos saberlo si no nos los notifican”, finalizó.