Oltra: “Nos ha faltado carácter”

El CD Tenerife afronta el sábado un partido decisivo ante el el Extremadura de cara a sus aspiraciones de permanencia en LaLiga 1/2/3. El entrenador blanquiazul, José Luis Oltra, compareció en la habitual conferencia de prensa previa al partido del fin de semana. Uno de los temas que más preocupan al entorno del CD Tenerife son las bajas con las que afronta este choque ante un rival que llega en una dinámica ganadora con triunfos en estadios como La Rosaleda y de Riazor. Por sanción se quedan fuera Suso Santana y Alberto Jiménez, y por lesión Fernando Coniglio. Además mantiene la duda del defensa internacional Jorge Sáenz que ha estado toda la semana entre algodones por una sobrecarga en los isquiotibiales. “Jorge ha trabajado con el grupo y si está en la lista es que podrá jugar. Ha entrenado con relativa normalidad, somos optimistas. Pero me preocupo por los que sí están, no por los que no”, aseguró el entrenador valenciano.

Otra de las preocupaciones de Oltra es como salgan los futbolistas al terreno de juego en los primeros minutos, ya que hasta en 23 ocasiones lo ha hecho empezando por detrás en el marcador. Una rémora que duró un año sin ganar un partido lejos de la isla, hasta que hace dos semanas el representativo fue capaz de ganar en el Cerro del Espino al Rayo Majadahonda. “El fútbol es muy imprevisible y no deseamos una salida fría. En muchos partidos hemos empezado por detrás en el marcador, sé lo que decimos a los jugadores y lo que se dicen entre ellos antes de los partidos para salir fuertes”.

Restan siete partidos para que concluya una nefasta temporada que tiene a los aficionados blanquiazules de los nervios ante la posibilidad de caer en un descenso que es el más barato de las temporadas con un equipo expulsado (Reus) y otros dos con pie y medio en Segunda División B (Nástic y Córdoba). Tanto el capitán Suso Santana como el entrenador José Luis Oltra hablan de falta de actitud o carácter en algunos partidos. “A veces nos ha faltado carácter. No es un problema de nivel futbolístico, es más de regularidad y comportamiento. Crecemos pero luego nos viene un golpe como el del Almería. Me preocuparía que no fuéramos capaces de transmitir que es un partido importante. Cada vez hay menos puntos en juego. Vamos a seguir remando y peleando, pero es relativo que el Extremadura esté más acostumbrado a esa pelea”, reconoce Oltra.

El cuadro de Almendralejo pasa por el momento más dulce de la temporada sumando los últimos nueve puntos en juego ante rivales de la talla del Almería, Málaga y Deportivo. El entrenador valenciano habló del buen momento de su rival. “El Extremadura tiene argumentos con y sin balón. Vienen en gran dinámica y el entrenador es muy bueno, lo conozco. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que llevar la idea a la práctica y que todos den su mejor versión”.

Oltra no se quiso mojar en cuanto al planteamiento que pondrá en liza sobre el verde del Francisco de la Hera, con las bajas, sobre todo, de Suso Santana que es de los pocos que escapan a la horrenda campaña del representativo. “Existen varias posibilidades para sustituir a Suso Santana , naturales o no, manteniendo el dibujo o no. Haremos lo que creamos que es mejor”

El famoso “partido a partido” que implantó el ‘Cholo’ Simeone es el que quiere aplicar el entrenador del CD Tenerife para estos últimos siete partidos, sabiendo que después de este partido de mañana espera nada más y nada menos que el derbi con la UD Las Palmas. “El partido principal es el del Extremadura. Luego vendrá otro especial, pero ahora solo podemos pensar en este sábado”.