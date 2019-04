Santa Cruz solo ejecuta 11 de los 49 millones presupuestados para inversión

Los buenos datos globales de liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2018 se vieron empañados por la escasa ejecución presupuestaria que, año tras año, presenta el apartado de inversiones reales. Si el año pasado la oposición ya criticó la escasa ejecución de los proyectos de inversión en 2017, cuando solo se llegó al 35% del total, este año se han redoblado las críticas en este apartado, al alcanzarse solo al 24%. En números totales, esto supone que de los 49,4 millones presupuestados, solo se ejecutaron 11,9. La oposición municipal acusó al actual equipo de gobierno (CC-PP) de “inflar” los Presupuestos, cuando la realidad es que “son incapaces de ejecutarlos”.

El edil de Hacienda, Juan José Martínez, defendió que todos los proyectos previstos “están iniciados”. “Que no se haya ejecutado el dinero no es que no esté el proyecto. En la mayoría hablamos de cuestiones que se resuelven en varios ejercicios”. Martínez aprovechó el pleno de ayer para anunciar la cancelación de la deuda del Ayuntamiento en su totalidad. “Es un hecho histórico y con la modificación de cinco millones realizada hoy el Consistorio deja su deuda a cero, algo que no pasaba desde 1942”. El edil de Hacienda se refería así a la modificación presupuestaria de 26 de millones (en la que se incluyen los cinco de la deuda) que se aprobó para pagar facturas de otros años.