Sanidad

Un niño infecta el sarampión a dos menores y una mujer en el sur de Tenerife

“Un niño que había viajado a Italia contagió a una mujer y dos menores, todos de origen extranjero y que no estaban vacunados. No enfermó ningún menor más en el colegio porque estaban vacunados”. “El riesgo es alto, recibimos 15 millones de turistas al año. Es necesario no bajar la guardia y vacunar a nuestros menores por su beneficio individual y para salvar la cobertura grupal”, afirmó Luis Ortigosa