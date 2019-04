Undabarrena: “Racic tiene más presencia y yo más equilibrio”

Se acerca la fecha para el decisivo encuentro del próximo domingo, a partir de las 19.30 horas, entre el CD Tenerife y la UD Almería. El representativo se quitó la pasada jornada un peso de encima, tras su triunfo en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Un triunfo balsámico que ha rebajado durante la presente semana la crispación en el entorno blanquiazul.

“Fue una victoria que necesitábamos como el comer, porque si no nos metíamos en verdaderos problemas tras las victorias del Extremadura y del Lugo. Nos vimos con presión por el gol tan temprano que nos metieron, y tuvimos que volver a remontar un partido. Hicimos lo que preparamos durante la semana y tuvimos suerte. Contra el Albacete también salimos bien y competimos. Tuvimos la suerte de que nos entraron las ocasiones y ellos no aprovecharon las suyas, pero dimos una buena imagen de cómo se debe competir fuera de casa”, aseguró el futbolista del CD Tenerife Iker Undabarrena.

El centrocampista vasco, que era el acompañante habitual de Luis Milla hasta la llegada de Uros Racic en el mercado de invierno, evaluó de manera positiva la competencia que mantiene con el jugador cedido por el Valencia. “Todos los que no participamos entrenamos para estar preparados para cuando el míster nos necesite. Hay que tener mentalidad positiva y ponérselo complicado. Eso ayuda a competir en los entrenamientos y se ve que la gente no se relaja; habla muy bien del equipo”.

Undabarrena, en la conferencia de prensa que concedió ayer después del antepenúltimo entrenamiento de la semana en El Mundialito, no tuvo reparos en comparar su fútbol con el de su compañero Uros Racic: “Uros tiene mucha presencia en defensa y ataque, más llegada que yo. Creo que esa es la gran diferencia, que es más ofensivo que yo, pero creo que nos podemos complementar perfectamente. Quizá yo doy más equilibrio en situaciones de contraataque. Estoy más posicionado en defensa porque no tengo esa llegada de cara al gol. Intento dar salida al equipo y tener el balón lo máximo posible. Quizá yo tenga que acompañar más al equipo en ataque, al menos al borde del área, aunque no es mi gran virtud”.

Se da la curiosa circunstancia de que el serbio se perdió los partidos ante Osasuna, por estar concentrado con la selección sub-21 de su país, y ante el Rayo Majadahonda, al estar sancionado, y en ambos casos ganó el CD Tenerife con Undaberrena en el once inicial. “Podíamos haber ganado algún partido en el que ha jugado Uros. A mí me ha tocado vivir las dos ausencias de Uros con victorias, pero él está a gran nivel y se lo pondré difícil al míster para jugar”.

Por último, Iker Undabarrena valoró al Almería, próximo rival del CD Tenerife en el Estadio. “Se trata de un equipo muy dinámico, que sale a la contra con velocidad y con mucha gente. Tenemos que tener cuidado con las pérdidas y sus transiciones, hay que finalizar las jugadas para que no nos salgan como aviones”.