Tres puntos con nombre y apellido

Los derbis están para jugarlos… y ganarlos. El de ayer se lo llevó el CD Tenerife para hacer valer esa ley no escrita que dice que en estos encuentros de rivalidad suele ganar el que más lo necesita. En este caso el duelo fue para los blanquiazules aunque no hicieran excesivos méritos para sumar tres puntos que le dan la vida tal y como se había puesto la cosa.

Y es que los amarillos llegaron a la Isla con más de medio cajón del pescado vendido. Eso no quita para que la idea fuera la de ganar en el Heliodoro y darle una estocada al eterno rival. Esta vez no lo dijo Rubén Castro en rueda de prensa, el club grancanario se encargó bien de taparle la boca al de La Isleta para que no cometiera aquella temeridad que tan cara le costó a su equipo en aquel inolvidable duelo de los yogures voladores.

Miraron por encima del hombro los seguidores de la UD y acabaron con la cabeza agachada, dos estampidos en el tronco del oído “y calladitos pa la cama” que decía mi abuela Mercedes después de sus legendarios cholazos. El derbi lo ganó la casta, lo ganó Carlos Ruiz y no es nada extraño que desde la grada se coreara su nombre y se pidiera que el club tuviera en cuenta su renovación por una temporada más. “Total, para traer a Mauro Dos Santos me quedo con Carlos Ruiz toda la vida”, señalaban esas voces de la grada a las que siempre hay que hacer un poco de caso por reflejar el sentir del espíritu del seguidor sufridor.

Ese fue el papel que le tocó interpretar anoche a la parroquia blanquiazul. Una primera mitad sin apenas llegadas para un equipo que se jugaba la vida y una segunda parte donde el eterno rival se adelantaba en el marcador cuando se había quedado con un hombre menos. El libro era propio de Stephen King. El Tenerife interpretaba mal todos los aspectos de juego, incluido el de la intensidad, equivocándose hasta en dar los viajes donde no había que darlos. Se cargó de amarillas y pudo quedarse con un menos por una temeridad de Dos Santos. “Pero mira como está, si se parece con La Veneno”, exclamaba un seguidor local que pedía de inmediato el ingreso de Carlos Ruiz en el terreno de juego en el lugar del destartalado central argentino. Y fue el veterano defensor el encargado de insuflarle al equipo aquello a lo que Oltra había renunciado con su alineación inicial. “Cámara y Ruiz tenían que haber estado de inicio en un partido como este”. El tiempo le dio la razón al hombre que reclamaba a los dos guerrilleros blanquiazules sobre el césped aunque antes hubo que ver como Las Palmas se adelantaba.

< ► > Borja Lasso, con su gente, celebrando el triunfo tras el choque. Sergio Méndez

La jugada fue un resumen de lo que es el CD Tenerife de esta temporada, imprecisión, indecisión, inseguridad… y gol en contra. Milla erró en el pase, Luis Pérez leyó mal la jugada, Dani Hernández despejó con el pañal puesto e Isma López asistió en primera fila, con total parsimonia, al remate a la red de Cedrés. ¿Y ahora qué? “Pues ahora toca echarle huevos o nos vamos a Segunda B”, demandaba un señor con bufanda y bandera blanquiazul que miraba como en la grada de enfrente la afición amarilla celebraba, provocaba y mandaba al Tenerife a la tercera categoría del fútbol español.

Era el momento de enarbolar los símbolos de la causa tinerfeñista y ahí fue clave Carlos Ruiz, con sangre blanquiazul en sus venas, con el escudo tatuado en el pecho. El que nunca se esconde tiró del carro cuando el equipo estaba fundido física y mentalmente, con sus pocos recursos ahogados, con el caudal de Suso y Milla taponado por el planteamiento táctico de Pepe Mel y Racic confundiendo sus funciones sobre el campo.

“Hoy era el día de Coniglio”, bromeaban en la grada, pero la cosa no estaba para chistes ni para comedias aunque David García se empeñara en copiar las conductas interpretativas de Neymar en el Mundial de Rusia. Desde el sector amarillo cantaban “Suso, muérete” y “Ramírez vete ya” cuando del centro del área surgió Carlos Ruiz para cabecear un saque de esquina y llevar el empate al marcador.

Entonces cambiaron las tornas. Los amarillos habían dado por muerto al Tenerife y Carlos Ruiz se encargó de enseñarles lo equivocados que estaban. Balón de Racic al hueco, quiebro con la cintura del defensor central a Eric y pase de la muerte desde la línea de fondo para que Naranjo rematara a placer y pusiera a latir a casi todo el Heliodoro. Sí, porque el sector amarillo, tan animoso y tan alegre, enmudeció, se difuminó, se desvaneció. “Pío pío, pío pi, pi p..”, su gozo, en un pozo.

Sólo quedaba esperar el pitido final y cuando llegó el coliseo blanquiazul respiró profundamente y explotó. Todo el banquillo local corrió a abrazar al héroe y luego todo el equipo se fue a celebrar con el Frente Blanquiazul. Quizá se olvidaron de que son el corazón de la hinchada, pero no son los únicos que bombean sangre hacia ese órgano. Pero da igual, los tres puntos se quedaron en casa, Borja Lasso lo celebró con todos sus colegas sobre el césped y al fondo, allá al fondo, los amarillos se quedaron cantando solos. Pues nada, canta y no llores.