Doce partidos políticos aspiran a formar parte del nuevo Ayuntamiento de La Laguna

Un total de 12 partidos políticos se presentan mañana, 26 de mayo, a las elecciones municipales, con la aspiración de formar parte del Ayuntamiento de La Laguna.

Así, según los datos de la Junta Electoral de zona, se mantienen las candidaturas de partidos como Coalición Canaria (con José Alberto Díaz como aspirante a repetir en la Alcaldía), PSOE (Luis Yeray Gutiérrez), Partido Popular (Manolo Gómez), Ciudadanos (Juan Antonio Molina) y Unidas se puede (Rubens Ascanio repite como candidato). Cabe apuntar que PP, PSOE y Ciudadanos se presentan con nuevas listas.

Aparecen también nuevos partidos liderados por políticos que han sido concejales en este mandato, aunque bajo otras siglas, siendo así los casos de Santiago Pérez, candidato ahora de Avante y edil de XTF-NC durante este mandato que está a punto de acabar; y Javier Abreu, candidato de Nivaria a estos comicios pero que empezó este mandato como edil socialista y lo acabó como no adscrito.

Estos son los siete partidos con más posibilidades de volver a ocupar alguno de los asientos del Pleno de La Laguna. Pero a las elecciones de mañana domingo se presentan otras nuevas opciones, como VOX (Raquel Atienza), que llega con el impulso nacional, Nueva Canarias (Juan Miguel Mena) ARAB Europeos por Canarias (Carmelo Benítez), Tercera Edad en Acción (María Aswani) y Ahora Canarias (Valeriano Luciano Oliva).

Mientras, a estas elecciones en La Laguna no se presentan otros partidos que sí lo hicieron a los comicios de 2015, como ANC, CCN, UPy D, XTF-NC, Movimiento por la Unidad del Pueblo Canarias y Participa La Laguna.

Habrá que esperar a la madrugada de mañana domingo para conocer cómo quedará la nueva composición del Ayuntamiento de La Laguna.

Rubens Ascanio (1976) repite como candidato de Unidas se puede, tras haber dado la sorpresa en los pasados comicios de 2015, cuando la confluencia de partidos de izquierda se quedó a tan solo un concejal del grupo de Coalición Canaria, siendo, además, la primera vez que se presentaban. Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos por Podemos en el municipio durante las recientes elecciones generales, este licenciado en Historia y vecino de San Benito confía en que se logrará un Ejecutivo de izquierdas para La Laguna. “Yo tengo esa esperanza y creo que el PSOE tiene la oportunidad de enmendar el gran error histórico que cometió en 2015, cuando había una mayoría sobrada para construir un cambio de progreso en La Laguna. Espero que ahora el PSOE sea valiente y que ese compromiso de mirar a la izquierda se confirme con actuaciones a partir del 26 de mayo”, afirma Ascanio en referencia a los pactos, a la vez que destaca que “la única línea roja que tenemos es quitar a la mafia del Ayuntamiento de La Laguna”. En cuanto al mandato que está finalizando, el candidato de Unidas se puede valora que “hemos tenido en los últimos cuatro años, por desgracia, un Gobierno local incapaz, y se ha demostrado con cosas tan evidentes como que el Plan General de Ordenación no se ha aprobado, tenemos el Presupuesto de 2019 que tampoco se ha aprobado, por primera vez en la etapa democrática, y a día de hoy tenemos el Gobierno paralizado”. Respecto a qué sería lo primero que realizaría como alcalde, Rubens Ascanio señala que “lo fundamental a día de hoy es destinar recursos suficientes para Servicios Sociales”. “Creo que ahora mismo tenemos que hacer un plan de choque contra la emergencia social que vive el municipio. Y un plan de choque también con el problema gravísimo de la vivienda que hay en La Laguna”, enfatiza el candidato al respecto.

Luis Yeray Gutiérrez (1986) se estrena como candidato del PSOE de La Laguna, tras ganar el pasado octubre las primarias del partido en el municipio. Este titulado en Economía y residente en el barrio de La Candelaria afirma que, si tras el domingo llega a ser alcalde, “nuestra primera medida será realizar una auditoría externa para saber cómo están las arcas municipales y en qué se han invertido durante los últimos años. A partir de ahí, estableceremos las prioridades de cada área en función de las necesidades que nos han transmitido los vecinos y colectivos de La Laguna”. Asimismo, destaca que los principales objetivos del partido para el próximo mandato serán “generar nuevas oportunidades de empleo en el municipio, eliminar las desigualdades existentes, reducir las listas de espera en materia de sanidad y dependencia y acabar de una vez por todas con las injusticias sociales que afectan a los ciudadanos con mayores necesidades”. El candidato socialista considera que el actual mandato a punto de terminar ha sido “convulso” y, “por desgracia, el Ayuntamiento de La Laguna ha sido más protagonista por sus discusiones que por sus logros”. “Ese rumbo es el que nosotros queremos cambiar en este mandato, si la ciudadanía nos da la confianza suficiente”, enfatiza al respecto. En cuanto a los pactos a los que habrá que llegar, según todos los sondeos, para gobernar en el municipio, Luis Yeray Gutiérrez sostiene que, tal y como ya han comentado a lo largo de esta campaña, “en nuestro caso no acudimos a estas elecciones con ningún pacto o acuerdo preelectoral en mente”. “Afrontamos estas elecciones con el objetivo de ser la fuerza más votada -apunta el candidato socialista- y, a partir de ahí, buscaríamos entendimiento con partidos que compartan nuestros ideales políticos y que coincidan en la línea de trabajo de nuestros 140 compromisos”, presentados durante la campaña.

Manolo Gómez Padilla es el nuevo candidato del Partido Popular (PP) en La Laguna, relevando en el puesto al senador Antonio Alarcó. Este vecino de La Laguna fue presidente de la Federación Canaria de Baloncesto y sigue ostentando en la actualidad el cargo de vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto. Para el candidato popular, el mandato que acaba ha supuesto “cuatro años perdidos para los laguneros/as, porque no se ha pensado en el bien general, en las personas y tan solo hemos sido testigos de tensiones internas”. “Una situación que al final solo ha servido para paralizar al Ayuntamiento y perjudicar a la ciudadanía, que ha visto como los servicios prestados eran cada vez más deficitarios”, destaca. En cuanto a sus primeras acciones si llega a ser alcalde, Manolo Gómez afirma que “irán encaminadas a dar respuestas claras a necesidades puntuales. Para empezar, mi equipo y yo llevaremos a cabo la creación de un Servicio de Atención Social 24 horas los 365 días del año. Una medida que pongo en primer lugar porque nuestro proyecto está pensado por y para las personas, creemos firmemente que debemos ofrecer servicios asistenciales de calidad. En segundo lugar, impulsaremos un plan de bonificaciones para los pequeños comercios con el único objetivo de reactivar el comercio y que esto, a su vez, sirva para generar empleo. Y en tercer lugar, nos comprometemos a llevar a cabo una nueva redacción del PGO, un plan basado en el consenso, un plan que se pueda crear a partir de la escucha activa de las necesidades de los vecinos y vecinas que quieren saber qué se va a hacer en sus barrios y cómo se va a hacer”. Respecto a los pactos, el candidato popular afirma que “pondríamos siempre por delante el interés de las personas con nuestro programa municipal del PP en La Laguna”, a lo que añade que “no hay límites”.

Santiago Pérez (1955) es el más veterano y experimentado de los candidatos a la Alcaldía lagunera, habiéndose presentado ya en diversos mandatos. En esta ocasión lo hace al frente de un nuevo proyecto político, Avante La Laguna. Este profesor de Derecho Constitucional y vecino del casco histórico de la ciudad califica de “pésimo” el mandato que está a punto de finalizar, con Coalición Canaria (CC) al frente. “El Gobierno de CC ha sido incapaz de aprobar el Plan General de Ordenación (PGO), tras una década de tramitación y ni ha presentado el proyecto de presupuesto para este 2019. La Laguna está sumida en el desgobierno; pero Coalición Canaria, disfrutando del poder”. Respecto a cuál sería la primera tarea que acometería si llega a la Alcaldía, Santiago Pérez, lo tiene claro: “Aprobar de inmediato un nuevo presupuesto en el que se reflejen nuestras prioridades de Gobierno. Y aprobar un Plan General de Ordenación elaborado entre todos y respetuoso con el suelo agrícola y poner orden en el caos y la ilegalidad de la contratación pública”. En cuanto a los principales objetivos que se marca de cara al nuevo mandato, el candidato destaca que paralizará el “despilfarro, para aplicar hasta el último euro disponible a la lucha contra la desigualdad y la pobreza”. Santiago Pérez también apuesta por “inversión pública dinamizadora de la economía potenciando el comercio local”, y destaca que “el empleo y vivienda es la prioridad”. “Convertir al Ayuntamiento en incondicional aliado de la ciudadanía frente al engaño de Visocan y al peligroso caos de las antenas de telefonía”, enfatiza al respecto. En cuanto a los pactos a los que será necesario llegar, el candidato aboga por “el cambio para apoyar un Gobierno nuevo, decente y cuya composición y liderazgo sea creíble para desarrollar un programa como el que estamos proponiendo, un programa que compartan las personas laguneras de buena voluntad”.

Juan Antonio Molina (1991) es el nuevo candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de La Laguna, en sustitución de Teresa Berastegui, que opta al Parlamento. Molina ejerce en la actualidad como abogado, lo que compagina con sus funciones de árbitro de la Federación Española de Baloncesto. El candidato de Ciudadanos afirma que el actual mandato “no ha sido bueno para el municipio, ya que se ha caracterizado por el desgobierno de los nacionalistas que, con el apoyo del PSOE y el PP, han conseguido que La Laguna destaque por los titulares que hablan sobre los escándalos e intereses partidistas de CC”. “Los laguneros llevan cuatro años soportando el pasotismo del actual equipo de gobierno en materia de impuestos, seguridad y limpieza, ya que han estado más preocupados por mantener sus sillones que por velar por el bienestar de la ciudadanía”, enfatiza. En cuanto a sus primeras medidas si llega a ser alcalde, “se velará por los bolsillos de los laguneros reduciendo la presión fiscal en el municipio, puesto que es una de las más altas de Canarias. De esta forma, reactivaremos la economía de las familias”. Además, “es necesario que el municipio cuente con un Plan General de Ordenación actualizado que apueste por el crecimiento de San Cristóbal de La Laguna y que dé garantías a los laguneros”. “Ya es hora de que La Laguna cuente con un gobierno honesto que mire por el bienestar de sus vecinos, y ese ha sido, es y será nuestro objetivo”, destaca. Respecto a la política de pactos, Juan Antonio Molina sostiene que “no es momento de hablar de pactos”, aunque recuerda que “solo cabe decir que la formación no pactará con imputados así que, llegado el momento, Ciudadanos actuará con la madurez necesaria y siempre mirando por el bienestar de la ciudadanía”. “Ciudadanos sale a ganar las elecciones en La Laguna. Seguiremos trabajando como hasta ahora, por el bienestar de todos los laguneros”, asevera.

Javier Abreu se vuelve a presentar a estos comicios, como candidato de una nueva formación, Nivaria, tras comenzar este mandato que acaba como concejal portavoz de los socialistas y terminarlo como edil no adscrito. Abreu afirma que este mandato ha sido “perdido, desastroso, no se ha hecho nada”, y arremete duramente contra el alcalde, al que califica de “mentiroso patológico”. Entre sus primeras acciones de llegar a la Alcaldía, el candidato de Nivaria apuesta por “ordenar el comienzo inmediato de la obra de Las Chumberas, la inspección de los 150 bloques de El Cardonal, crear un decreto para declarar a Visocan empresa no grata en La Laguna ni en Canarias y, sobre todo, ordenar una auditoría en todo el Ayuntamiento para saber dónde está el dinero”. Respecto a pactos, Abreu lo tiene claro: “Pactar con todo el mundo, siempre y cuando no tengan en sus candidaturas ni gente imputada, como el alcalde, ni condenada, lo que va por el candidato del PSOE. Las urnas no justifican todo”.

José Alberto Díaz (1964) repite sus segundas elecciones como candidato de Coalición Canaria (CC), con la aspiración de repetir como alcalde de La Laguna. Díaz es licenciado en Derecho por la ULL y experto en Derecho Laboral, y fue abogado en ejercicio hasta julio de 2015, cuando asume la Alcaldía. En el mandato anterior ocupó la Concejalía de Seguridad. José Alberto Díaz, quien no respondió a las preguntas de este periódico, encabeza una lista de “personas de referencia en los barrios y pueblos y con una trayectoria profesional vinculada a las prioridades que nos hemos marcado: empleo, atención social, desarrollo económico y calidad de vida”, afirmó durante la presentación de su candidatura.