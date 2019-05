El SCS ‘desmantela’ el Hospital Universitario de Canarias

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) sufre, por enésima vez, el maltrato del Servicio Canario de la Salud (SCS), según denuncian Intersindical Canaria, el sindicato médico Cesm y el sindicato de enfermería Satse. El próximo lunes, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, 40 médicos residentes culminan su período de formación en el citado hospital (cuatro-cinco años), en todas las especialidades. A pesar de que el HUC tiene la necesidad de cubrir esas plazas, un número muy significativo ha decidido aceptar las ofertas que les han llegado tanto del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), en Tenerife, como del Hospital Insular, de Gran Canaria. Esta situación ha provocado que varios jefes de servicio hayan puesto el grito en el cielo por la carencia de personal y las consecuencias que ello podría provocar.

¿El motivo? Las condiciones laborales para los médicos son mucho más ventajosas en esos otros hospitales de tercer nivel, es decir, que el HUC sufre un doble aislamiento, ya que no solo emigran médicos de las Islas a otros puntos del territorio nacional o el extranjero porque se les ofrece mejor retribución y contratos más duraderos, sino que en las propias Islas los profesionales encuentran mejores condiciones de trabajo que en el HUC. Tanto el Doctor Negrín y el Hospital Insular en Gran Canaria, como el Hunsc en Tenerife le ganan la partida al HUC en cuanto a alicientes laborales. Hay que recordar que centro es el hospital de referencia para los ciudadanos del norte de Tenerife y los residentes en la isla de La Palma, en total, más de 300.000 personas.

A pesar de las continuas demandas de los sindicatos con representación en el HUC para mejorar estas y otras desventajas competitivas y de calidad asistencial con respecto al resto de hospitales de referencia, la dirección del centro no ha librado un pulso con el máximo responsable del SCS, Conrado Domínguez (CC), para corregir la situación.

Reacciones

El secretario general del Sindicato médico Cesm, Levy Cabrera, afirmó ayer al DIARIO sobre esta problemática que “los contratos en el HUC siguen siendo más precarios, sobre todo, por su temporalidad, que los que se ofrecen en el resto de hospitales de tercer nivel, e incluso de islas no capitalinas”. En cuanto a los ratios, Cabrera dijo que, “desde hace tiempo, a la hora de intentar cubrir el norte de la Isla y abrir el hospital de esa comarca, ha habido dificultades para contratar, ya que muchos profesionales no están dispuestos a aceptar las condiciones del HUC”. De hecho, el representante del sindicato Cesm recordó a este periódico que “hace poco se intentó contratar pediatras para cubrir el Hospital del Norte y no hubo manera de conseguir ninguno que quisiera trabajar en el HUC”.

Desde Intersindical Canaria (IC), su delegada en el HUC, Cati Darias, enfatizó que “se mantiene una situación de discriminación hacia el HUC por parte del SCS, es decir, dentro del conjunto del sistema es el único centro que no va a ofertar contratación competitiva para poder fidelizar a estos profesionales que constituyen un capital humano y profesional de excelencia”.

Darias agregó que “estos médicos residentes son absolutamente imprescindibles, dada la necesidad de profesionales que tiene en estos momentos el centro”, por lo que “nos encontramos con una competencia desleal dentro del propio SCS, donde otros centros situados a 800 metros ofertan unas mejores condiciones laborales a estos profesionales”. Por tanto, desde IC, “lo que exigimos es que se establezcan las ofertas de trabajo y la calidad de contratación en las mismas condiciones para todos los hospitales del SCS, y que el HUC no sea la excepción negativa del sistema”.

Enfermeros

Otra de las carencias de personal que tiene el HUC está relacionada con los enfermeros. Si bien es cierto que este centro hospitalario no cuenta con celadores, hay que precisar que el número de auxiliares de enfermería es superior al del resto de hospitales, aunque los mismos acaban realizando funciones que no les corresponden.

En cuanto al número de enfermeros, hay un claro desfase entre el HUC y el resto de hospitales de referencia. Un ejemplo claro es que, por las noches, la Residencia tiene dos enfermeros por planta, mientras que el HUC solo dispone de uno.

Sobre este desfase de personal se pronunció ayer el secretario general del Sindicato de Enfermería (Satse), Leopoldo Cejas, quién aseguró al DIARIO que “es cierto que el HUC, dentro de los cuatro grandes hospitales, es el que menos dotación de personal de enfermería tiene”.